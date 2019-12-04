Развитие электроэнергетического комплекса страны стало основной темой "Правительственного часа" с министром энергетики Александром Новаком, состоявшегося в Госдуме в ноябре. По итогам встречи парламентарии направили запрос в министерство о динамике тарифов на электроэнергию в России.

Специалисты минэнерго подготовили справку, в которой использовали в том числе официальные данные статслужбы Европейского союза "Евростат". Сколько же сегодня платит российское домохозяйство за потребляемую энергию? 3,31 руб./кВт/ч. Много это или мало? Ответ дает документ минэнерго. Средняя цена для выборки из 28 европейских стран, по официальным данным, - 10,11 руб./кВт/ч, или 0,13 евро/кВт/ч. Итого мы платим в три раза меньше. В действительности разброс по странам указывает и на более высокие показатели. В Испании он составляет почти 15 руб./кВт/ч, что практически в пять раз больше, чем в России. Свыше 10 рублей за кВт/ч оплачивают домохозяйства в Великобритании, Германии, Италии и Норвегии. Можно кивать на высокие доходы населения этих стран. Да, но разница - в 3-5 раз против цен на электроэнергию в России.

При этом есть еще одна важная особенность, формирующая российский тариф. В отличие от других стран наш тариф включает макроэкономические составляющие, которые являются базовой основой стабильности российской экономики в целом. Это уникальная централизованная система энергоснабжения, гарантирующая надежность и доступность электроэнергии как ресурса. Наличие в России такой системы рассматривается многими странами и экспертами как существенное преимущество.

- Для каждой страны с учетом ресурсов, которыми она располагает, абсолютно разные решения в электроэнергетике могут оказываться эффективными, - размышляет руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Владимир Сальников. - И в нашем случае была выбрана система централизованного электроснабжения, такая система в условиях нашей страны вполне себя оправдывает. На мой взгляд, она заслуживает использования уже просто потому, что в принципе эффективна. Важно разного рода механизмами поддерживать эту эффективность. А это можно делать либо конкуренцией, либо достаточно серьезным государственным регулированием отрасли.

Эффективность централизованной системы не вызывает сомнений и у других экспертов отрасли.

- Электроэнергетика - капиталоемкая индустрия, - поясняет аналитик по электроэнергетике "ВТБ Капитал" Владимир Скляр. - Чтобы построить свою электроэнергетику с нуля, например, распределенную, нужно потратить огромное количество средств, и это будет окупаться очень долго. В российской электроэнергетике эта цифра измеряется 15 годами на примере ДПМ (договор о предоставлении мощности.- Ред.). Соответственно, чем меньше потребитель, тем выше для него будет стоимость электроэнергии - это догма, на которой работают во всем мире.

Цены на электроэнергию для населения в России самые низкие в мире. Сейчас они примерно в семь раз ниже, чем в Германии, или в 3,5 раза ниже, чем, допустим, в соседней Латвии, констатирует Владимир Скляр. "При этом, - говорит эксперт, - если мы посмотрим на абсолютные расходы российского домохозяйства на электроэнергию, то за электричество наши семьи платят примерно в 2,5 раза меньше, чем тратят за год в ресторанах".

Подключение к энергоснабжению в России - относительно простая процедура. Легко подключиться, относительно недорого платить. Это разительным образом отличается от проблем с проведением газа. Там нужны и деньги немалые, и сроки. Если газ можно провести не к каждому дому, то электроснабжение доступно по всей России.

А что же бизнес? Да, есть у нас энергоемкие производства. Много энергии потребляют предприятия химической и металлургической промышленности. Так, для электролиза алюминия требуется огромное количество электроэнергии. Но и здесь статистика явно в нашу пользу.

Цены на электроэнергию для населения в России самые низкие в мире. Сейчас они примерно в семь раз ниже, чем в Германии, или в 3,5 раза ниже, чем в соседней Латвии

Крупные энергоемкие потребители расходуют 2,29 руб./кВт/ч. Почти как население. Такие данные приведены на основе анализа восьми крупных энергопотребителей России со среднечасовым потреблением более 500 мВт/ч.

Совсем иная ситуация у конкурентов в Европе. Их положение не столь комфортно. Если брать в целом по ЕС, то крупный промышленный потребитель платит почти 5 руб./кВт/ч. В два раза дороже. В некоторых странах, как, например, в Великобритании, плата составляет почти 7 руб./кВт/ч. Не отстают и другие государства. В Италии и Испании предприятия оплачивают свыше 5 руб./кВт/ч. О российской цене в 2 рубля приходится только мечтать.

И даже это не предел. Крупный бизнес в России имеет все возможности для сокращения своих издержек за счет внедрения программ энергосбережения. Конечно, такой подход требует инвестиций со стороны производителей. Однако снижение тарифа за счет государственного регулирования может привести к иждивенческим настроениям в промышленности. Стоит пойти на поводу у таких настроений, и итог будет плачевен. Это приведет нас к резкому снижению стимулов к инновациям и реализации программ борьбы с издержками.

- В последние годы проблемы с тарифами на электроэнергию для промышленности нет, - отмечает Владимир Сальников. - Промышленники давно научились ее решать. У энергоемких производств либо есть уже свои мощности, либо они имеют долгосрочные договоры на поставку дешевой электроэнергии и т.д. Для развития промышленности электроэнергетика не является каким-то препятствием.

Потенциал энергосбережения в российской промышленности огромен. При умелой реализации он составит до 35-45%, или свыше 350 млрд кВт/ч. Это цифры, соответствующие энергопотреблению Франции с почти 70-миллионным населением.

При этом вся отечественная экономика в целом тратит на электроэнергию около 2% ВВП, констатирует Владимир Скляр. Как уточняет аналитик, в среднем затраты на электроэнергию свыше 5% ВВП считаются критичными, по оценке Мирового банка. Поэтому российский уровень в 2% вполне приемлем, и он ниже, чем в среднем в мире.

Есть и другие аспекты, о которых неоднократно говорил президент РФ. Промышленность, создающая продукцию с высокой добавленной стоимостью, получает большую прибыль, одновременно сокращая свои издержки на потребление энергетических ресурсов. Но для этого нам необходимо решить две ключевые задачи - повысить производительность труда и изменить положение России в международной системе распределения труда.