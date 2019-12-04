Федеральная антимонопольная служба начала проверку стоимости услуг в аэропортах Дальнего Востока, сообщили в ведомстве. За нарушения могут ввести оборотные штрафы, но для пассажиров цены на авиаперелеты не снизятся, считают эксперты.

Сейчас антимонопольное ведомство изучает материалы по стоимости заправки, буксирования, подаче трапов, уборки, питания и других услуг в аэропортах Дальнего Востока. "Особое внимание уделяется аэропортам с неразвитой конкуренцией, где авиакомпания не имеет альтернатив по выбору поставщика какой-либо из перечисленных услуг", - отмечают в службе. Минтранс не смог предоставить оперативный комментарий.

На рост цен в аэропортах в ФАС ранее пожаловался "Аэрофлот". Речь шла о различных территориях, но особое внимание уделили именно Дальнему Востоку. Стоимость перелетов там и так заметно выше, чем в других.

Например, по данным агрегатора Biletix, средний чек перелетов по России из разных регионов за 11 месяцев этого года составил 8,9 тысячи рублей, а из Дальнего Востока - 25 тысяч рублей, почти в три раза больше. Причем дороже стоят и межрегиональные перелеты. В декабре улететь из Владивостока в Хабаровск и обратно можно за 8 тысяч рублей, а из Москвы в Самару - всего за пять.

Цена авиабилета складывается из стоимости самого перелета, которую устанавливает авиакомпания, сборов за обслуживание в аэропортах и топливного сбора, так что "играть" можно только этими составляющими, отмечает замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. Как ранее поясняли "РГ" в минтрансе, топливо серьезно выросло в цене в прошлом году, авиаперевозчики понесли серьезные расходы. Теперь растет стоимость услуг аэропортов. Так недалеко и до повышения цен на авиабилеты. Если они останутся на прежнем уровне, уже будет хорошо. ФАС мониторит рынок внутренних авиаперевозок, пояснили в ведомстве.

Авиабилеты можно сделать дешевле, если субсидировать обслуживание самолетов в аэропортах

На Дальнем Востоке, помимо удаленности территории, на цены давит еще высокая себестоимость кресло-километра. "В аэропортах Дальнего Востока сконцентрировано наибольшее количество рейсов в удаленные населенные пункты, выполняемые, как правило, на воздушных судах малой пассажировместимости, чего нет в других регионах страны", - пояснил "РГ" гендиректор Центра стратегических разработок в гражданской авиации Антон Корень.

С такой же проблемой сталкиваются и другие малонаселенные регионы, например, Восточная Сибирь. Расходы на аэропортовые сборы у авиакомпаний могут доходить до 16% от всей выручки, а для малой авиации, обслуживающей межрегиональные рейсы, - до 30%, рассказывает "РГ" председатель Ассоциации малой авиации Республики Саха (Якутия) Иван Лукин.

Но стоимость билетов все же можно снижать, если государство возьмет на себя часть расходов авиакомпаний на обслуживание самолетов. "Мы предлагаем обнулить для авиакомпаний аэропортовые сборы", - говорит Лукин. Если они будут субсидироваться, цены на внутрирегиональных перелетах могут снизиться на 25%, отмечает он.

Снижения цен на авиабилеты можно добиться и за счет перехода на воздушные суда отечественного производства, в том числе с субсидированием поставок самолетов, считает Антон Корень.