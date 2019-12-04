Новости

Зеленский ответил на звонок Скабеевой 20:18
УЕФА утвердил формат квалификации к ЧМ-2022 20:17
Стали известны даты выхода сериала "Дракула" от создателей "Шерлока" 20:15
Лукашенко объявил благодарность труженикам Брестской области 19:48
Создатель "Шерлока" и актриса Карен Гиллан планируют совместный проект 19:30
ПФР напомнил о сроках смены пенсионного фонда 19:24
Скворцова призналась, что бросила фитнес через 1,5 месяца занятий 19:16
Стволовые клетки "научили" доставлять лекарства к раковым опухолям 18:59
Путин похвалил российские средства радиоэлектронной борьбы 18:49
Трамп рассказал о проблеме контроля над ядерными вооружениями 18:48
МВФ ожидает снижения ключевой ставки Банком России в декабре 18:39
Бенедикт Камбербэтч написал книгу и зачитал из нее отрывок 18:32
"Спартак" намерен добиться отмены наказания болельщику 18:30
У существ возрастом 400 миллионов лет нашли современные глаза 18:30
В Польше раскопали богатое древнегерманское военное кладбище 18:25
Трамп отказался от пресс-конференции на саммите НАТО 18:16
Skoda Karoq получит в России восьмиступенчатый "автомат" 18:13
Трамп назвал соглашения с РФ в ядерной сфере самой важной проблемой 18:07
Омская мэрия объяснила, почему в детсаду прикрутили елку к потолку 18:03
Столтенберг рассказал об одновременном диалоге и сдерживании России 17:59
Москву парализовали 9-бальные пробки 17:57
Объявлена дата премьеры нового сезона "Доктора Кто" 17:55
На Кубани четырех экс-полицейских обвинили в серии преступлений 17:49
Путин рассказал о состоянии сербского участка газопровода 17:45
Вучич пригласил Путина открыть храм в Белграде 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
04.12.2019 19:30
Рубрика: Экономика

Приземленные цены

ФАС проверяет тарифы аэропортов Дальнего Востока
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)
Федеральная антимонопольная служба начала проверку стоимости услуг в аэропортах Дальнего Востока, сообщили в ведомстве. За нарушения могут ввести оборотные штрафы, но для пассажиров цены на авиаперелеты не снизятся, считают эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас антимонопольное ведомство изучает материалы по стоимости заправки, буксирования, подаче трапов, уборки, питания и других услуг в аэропортах Дальнего Востока. "Особое внимание уделяется аэропортам с неразвитой конкуренцией, где авиакомпания не имеет альтернатив по выбору поставщика какой-либо из перечисленных услуг", - отмечают в службе. Минтранс не смог предоставить оперативный комментарий.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
На Ямале ввели льготы на авиабилеты для студентов из многодетных семей

На рост цен в аэропортах в ФАС ранее пожаловался "Аэрофлот". Речь шла о различных территориях, но особое внимание уделили именно Дальнему Востоку. Стоимость перелетов там и так заметно выше, чем в других.

Например, по данным агрегатора Biletix, средний чек перелетов по России из разных регионов за 11 месяцев этого года составил 8,9 тысячи рублей, а из Дальнего Востока - 25 тысяч рублей, почти в три раза больше. Причем дороже стоят и межрегиональные перелеты. В декабре улететь из Владивостока в Хабаровск и обратно можно за 8 тысяч рублей, а из Москвы в Самару - всего за пять.

Цена авиабилета складывается из стоимости самого перелета, которую устанавливает авиакомпания, сборов за обслуживание в аэропортах и топливного сбора, так что "играть" можно только этими составляющими, отмечает замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. Как ранее поясняли "РГ" в минтрансе, топливо серьезно выросло в цене в прошлом году, авиаперевозчики понесли серьезные расходы. Теперь растет стоимость услуг аэропортов. Так недалеко и до повышения цен на авиабилеты. Если они останутся на прежнем уровне, уже будет хорошо. ФАС мониторит рынок внутренних авиаперевозок, пояснили в ведомстве.

Авиабилеты можно сделать дешевле, если субсидировать обслуживание самолетов в аэропортах

На Дальнем Востоке, помимо удаленности территории, на цены давит еще высокая себестоимость кресло-километра. "В аэропортах Дальнего Востока сконцентрировано наибольшее количество рейсов в удаленные населенные пункты, выполняемые, как правило, на воздушных судах малой пассажировместимости, чего нет в других регионах страны", - пояснил "РГ" гендиректор Центра стратегических разработок в гражданской авиации Антон Корень.

Фото: iStock
ФАС может отменить регулирование аэропортовых сборов

С такой же проблемой сталкиваются и другие малонаселенные регионы, например, Восточная Сибирь. Расходы на аэропортовые сборы у авиакомпаний могут доходить до 16% от всей выручки, а для малой авиации, обслуживающей межрегиональные рейсы, - до 30%, рассказывает "РГ" председатель Ассоциации малой авиации Республики Саха (Якутия) Иван Лукин.

Но стоимость билетов все же можно снижать, если государство возьмет на себя часть расходов авиакомпаний на обслуживание самолетов. "Мы предлагаем обнулить для авиакомпаний аэропортовые сборы", - говорит Лукин. Если они будут субсидироваться, цены на внутрирегиональных перелетах могут снизиться на 25%, отмечает он.

Снижения цен на авиабилеты можно добиться и за счет перехода на воздушные суда отечественного производства, в том числе с субсидированием поставок самолетов, считает Антон Корень.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство ФАС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскосмос ответил на статью о "крахе" России как космической державы
Путин заявил о готовности сохранить украинский транзит
Правительство РФ зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин
КНДР предупредила США о возможности полномасштабной войны
Патриарх Кирилл прокомментировал закон о домашнем насилии