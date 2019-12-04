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04.12.2019 16:09
Рубрика: Экономика

ФАС вынесла предупреждение производителям шоколада и стирального порошка

Текст: Роман Маркелов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение производителям шоколада Lindt, а также порошков Ariel и Persil. Ведомство усмотрело в их действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства при распространении товаров на территории России, заявил на пресс-конференции по "двойным стандартам" качества товаров зарубежных производителей в медиацентре "Российской газеты" замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Он уточнил, что выбор товаров был произвольным. ФАС выявила, что международные производители поставляют в Россию либо производят здесь под тем же брендом и назначением товары, отличающиеся по качеству, составу и условиям использования от товаров тех же брендов, продающихся в странах Западной Европы.

Фото: iStock
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Основанием для предупреждения стала экспертиза, проведенная Роспотребнадзором по обращению ФАС. Экспертизы состава и качественных характеристик ряда товаров (стиральных порошков и капсул для стирки, а также шоколада) выявили ряд существенных отличий в товарах, продающихся в России и в странах Западной Европы.

Так, различается показатель "пенообразующая способность" и "моющая способность": при сопоставимой моющей способности рекомендованная на упаковке порошков производства Российской Федерации дозировка для аналогичных условий стирки в 1,5-2 раза выше, чем рекомендованная на упаковке порошков, произведенных в Евросоюзе, указывают в ФАС.

В образцах же шоколада Lindt, продающихся в России, содержание 12-14 органических кислот отличается (по некоторым образцам на 10-50%, в ряде случаев на 100-220% и более) от образцов, приобретенных в Европе.

Фото: Константин Завражин/РГ
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При этом на упаковках указанных товаров напечатаны указания, очевидно формирующие у потребителя впечатление, что ему предлагается товар, тождественный тому, который производится и продается под тем же брендом в Евросоюзе (например, "немецкий стандарт качества" на порошке Persil (РФ), "№ 1 в Европе (по продажам)" на порошке Ariel (РФ), акценты на страну происхождения швейцарского шоколада и давние традиции производства и высокую репутацию производителя на шоколаде Lindt, отмечают в антимонопольной службе. "ФАС исходит из того, что при принятии решения о приобретении товаров таких производителей потребители руководствуются глобальной репутацией бренда при выборе между ними и товарами российских производителей. Соответственно, если качество товаров международных производителей не соответствует европейским, преимущество перед иными производителями является необоснованным, в связи с чем указанная конкурентная тактика может причинить убытки участникам рынка", - подчеркнул на пресс-конференции Кашеваров.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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По словам Кашеварова, ФАС выдала пять предупреждений компаниям ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)", ООО "Проктер энд Гэмбл - Новомосковск" и ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания", ООО "Хенкель Рус". Ведомство ожидает, что после получения предупреждений они будут исполнены в течение 30 дней. Если предупреждение не будет исполнено, производителям могут грозить штрафы в 100-150 тысяч рублей, следует из слов замглавы ФАС.

По словам Кашеварова, в предупреждениях содержатся два пути решения проблемы. Так, производитель должен либо воспроизвести тот товар, который именуется в России "оригинальным" ровно в том же составе, как и в странах Западной Европы, либо указать на упаковке, что между российским товаром и его европейским аналогом есть разница (например, пометкой "произведено для реализации на территории РФ"). При этом Кашеваров указал, что в указанных случаях речь идет не о качестве или о потребительских свойствах продукта, а в первую очередь о его "оригинальности".

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Защита прав потребителей
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