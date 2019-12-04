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04.12.2019 19:57
Рубрика: Экономика

Расхождение видов

ФАС вынесла предупреждения производителям шоколада и стирального порошка
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждения производителям шоколада Lindt, а также порошков Ariel и Persil. Ведомство уличило их в том, что товары, продающиеся под одним и тем же брендом в России и Западной Европе, серьезно отличаются по составу.
Надписи на упаковках стиральных порошков часто создают впечатление о "европейском качестве". Фото: EPA Надписи на упаковках стиральных порошков часто создают впечатление о "европейском качестве". Фото: EPA
Надписи на упаковках стиральных порошков часто создают впечатление о "европейском качестве". Фото: EPA
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Об этом заявил на пресс-конференции в медиацентре "Российской газеты" замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. Он уточнил, что выбор линейки товаров был произвольным. Основанием для предупреждений стала экспертиза, проведенная Роспотребнадзором по обращению антимонопольщиков.

ФАС выявила, что международные производители поставляют в Россию либо производят здесь под тем же брендом и назначением товары, отличающиеся по качеству, составу и условиям использования от товаров тех же брендов, которые продаются в странах Западной Европы. Экспертиза состава и качественных характеристик нескольких видов стиральных порошков и капсул для стирки, а также шоколада указанных брендов выявила заметные отличия между ними.

Андрей Кашеваров: Если качество товара не соответствует европейскому, то преимущество производителя перед конкурентами необоснованно. Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Так, различается показатель "пенообразующая способность" и "моющая способность": при сопоставимой моющей способности рекомендованная на упаковке порошков российского производства дозировка для стирки в 1,5-2 раза выше, чем рекомендованная на порошках, произведенных в ЕС, указывают в ФАС. В образцах же шоколада Lindt, продающихся в России, содержание 12-14 органических кислот отличается (по некоторым образцам на 10-50%, в ряде случаев на 100-220% и более) от европейских образцов.Но на упаковках этих товаров напечатаны указания, формирующие у потребителя впечатление, что ему предложен товар, тождественный продающемуся под тем же брендом в Европе ("немецкий стандарт качества" на порошке Persil, "N 1 в Европе (по продажам)" на порошке Ariel, акценты на страну происхождения швейцарского шоколада и традиции производства на шоколаде Lindt, отмечают в ФАС.

"ФАС исходит из того, что при принятии решения о приобретении товаров таких производителей потребители руководствуются глобальной репутацией бренда при выборе между ними и товарами российских производителей. Если качество товаров международных производителей не соответствует европейским, преимущество перед иными производителями является необоснованным, в связи с чем указанная конкурентная тактика может причинить убытки участникам рынка", - подчеркнул Кашеваров. По его словам, ФАС выдала пять предупреждений компаниям ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)", ООО "Проктер энд Гэмбл - Новомосковск" и ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания", ООО "Хенкель Рус". Ведомство ожидает, что после получения предупреждений они будут исполнены за 30 дней.

На упаковках с порошком российского производства рекомендуется дозировка в 1,5-2 раза выше, чем на европейском того же бренда. Моющая способность при этом почти одинаковая

По словам Кашеварова, в предупреждениях содержатся два пути решения проблемы. Так, производитель должен либо воспроизвести товар, который именуется в России "оригинальным" в том же составе, как и в Европе, либо указать на упаковке, что между российским и европейским товаром есть разница. Кашеваров добавил, что в указанных случаях речь идет не о качестве или о потребительских свойствах продукта, а именно о его "оригинальности".

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Защита прав потребителей
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