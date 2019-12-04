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Рубрика: Происшествия

ФСИН закупит новые машины для перевозки заключенных

Текст: Владислав Куликов

За семь лет ФСИН значительно обновила парк автомобилей для перевозки заключенных, а в будущем году планируется закупить еще 70 таких машин. Об этом в интервью "РГ" сообщил директор ведомства Александр Калашников.

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"За последние 7 лет автомобильный парк спецавтомобилей типа "АЗ" обновлен на 771 единицу, в 2020 году планируется закупить ещё около 70 единиц таких специальных транспортных средств, - рассказал Александр Калашников. - Кроме того Федеральной службой исполнения наказаний проводится работа по улучшению условий перевозок осужденных и лиц, содержащихся под стражей. С 2012 года специальные автомобили типа "АЗ" оснащаются кондиционерами и удобствами. Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата предусмотрены специальные автомобили, обеспечивающие беспрепятственный доступ инвалидов-колясочников через выдвижную рампу или подъемное устройство".

Полный текст интервью с директором Федеральной службы исполнения наказаний Александром Калашниковым читайте в ближайшем номере "РГ".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст ФСИН
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