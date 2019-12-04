Фуркад выиграл первую гонку Кубка мира за год

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Россияне в призеры не попали.

Основная борьба шла между двумя французами - Фуркадом и Симоном Дестье. Оба соперника совершили по одному промаху, но все решила скорость у одного из самых титулованных из действующих биатлонистов. Он преодолел всю дистанцию за 53 минуты 11,9 секунды. Фуркад выиграл гонку на этапе Кубка мира впервые с 15 декабря прошлого года.

Дестье в итоге отстал от своего товарища по команде на 12,7 секунды. Третье место занял еще один француз Кентен Фийон-Майе, проигравший чуть более минуты и 50 секунд. Более того, и четвертый результат оказался у представителя трехцветных - Эмильен Жаклен отстал на 2 минуты 17,8 сек.

Лучшим из представителей России стал Матвей Елисеев, ставший восьмым (+2.54,6; 1), девятым финишировал Александр Логинов (+2.55,1; 2), 11-м - Евгений Гараничев (+3.16,4; 2), 14-м - Антон Бабиков (+3.37,9; 0), 39-м - Дмитрий Малышко (+5.59,1; 4), 50-м - Эдуард Латыпов (+6.43,6; 5), 87-м - Никита Поршнев (+10.06,8; 7).

Фуркад вышел на первое место в зачете Кубка мира, набрав 100 очков. На второй строчке Тарьей Бе - 92 очка, третий - Йоханнес Бе - 91. Россиянин Елисеев - четвертый с 82-мя баллами.