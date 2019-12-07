Пора за парту

Где бесплатно получить новую профессию

50 российских университетов получили деньги на обучение и переобучение взрослых и уже открыли запись на самые разные бесплатные программы. В том числе есть курсы для взрослых, связанные с компьютерной грамотностью.

Две недели дистанционных бесплатных занятий в университете - и можно найти себе новую работу Фото: Сергей Михеев

Длительность программ - примерно две недели, и всегда есть возможность дистанционных занятий. После обучения выдается сертификат. Почти все вузы, которым дали гранты на учебу взрослых, находятся в регионах.

Поторопитесь, многие программы заканчиваются 30 декабря. Итак...

1. Если вы хотите изучать иностранные языки или улучшить свой письменный и устный русский

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Добролюбова предлагает на выбор изучение английского, немецкого, французского языков и повышение грамотности письменного и устного русского. Все программы рассчитаны на 72 часа. На учебу вуз приглашает не только нижегородцев, но и жителей любых других регионов. Обучение будет организовано и на базе вуза, и онлайн. Никаких вступительных экзаменов или тестов не проводится, единственное условие - зарегистрироваться на сайте проекта до середины декабря.

2. Вам больше 50 и вы плохо владеете компьютером?

Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина подготовил специальную программу "Пользователь онлайн-ресурсов в условиях цифровой экономики".

3. Вас интересует мир моды, дизайн, тенденции современной fashion-индустрии, вы хотите открыть свое ателье и не знаете, как найти первых клиентов?

В Ивановском государственном политехническом университете вас всему этому научат. Университет начал запись на 17 разных программ. Все они рассчитаны примерно на две недели, учеба закончится к концу декабря.

4. Вы хотите быть тьютором (это человек, который помогает людям с инвалидностью)?

Вас ждет Вятский государственный университет. В нем открыто четыре бесплатных курса для взрослых, в том числе "Технология сопровождения лиц с инвалидностью". Где потом искать работу? В любой школе, вузе, центре социальной помощи, центре реабилитации.

5. Вы готовы работать в строительной отрасли?

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) начал набор на несколько курсов: "Безопасность объектов капитального строительства", "Ресурсосберегающие и эффективные технологии при организации строительства и реконструкции зданий и сооружений", "Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1-4-го классов опасности". Прием заявок уже идет, учеба по плану должна начаться 9 декабря.

6. Вы увлечены ихтиологией и хотите открыть собственное дело? Например, завести небольшой осетровый пруд и выращивать ценную рыбу?

Астраханский государственный университет готов принять взрослых на программы "Инновации в системе защиты сельскохозяйственных культур" и "Состояние, проблемы и перспективы осетроводства". Обе программы рассчитаны на 108 часов, это, скорее всего, три недели. Заниматься можно дистанционно.

7. Работаете в детском саду или центре творчества, а в группе появились дети с особыми образовательными потребностями? Что такое арт-терапия? Как вести музыкальные занятия для детей-инвалидов?

Вам - в Иркутский государственный университет. Сейчас как раз идет набор на нужные вам программы.

8. Вы когда-то учились в техническом вузе, изучали материаловедение, сварку, машиностроение и хотели бы обновить знания?

Нижегородский государственный технический университет им. Алексеева готов взять вас на учебу. Университет предлагает девять бесплатных программ, связанных с производством.