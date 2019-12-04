Глава ФСИН: Спецкомиссии проверяют каждый случай применения силы к заключенным

ФСИН создала специальные комиссии, которые проверяют каждый случай применения силы в казенных домах. Об этом директор ведомства Александр Калашников сообщил в интервью "РГ".

"Вопрос применения физической силы и специальных средств взят на особый контроль. В каждом территориальном управлении ФСИН созданы комиссии, которые проверяют каждый случай применения физической силы и спецсредств. Проверяют досконально: изучают материалы, просматривают видеозаписи, - рассказал директор ФСИН. - В регионы были направлены методические рекомендации по применению силы, сотрудники ежемесячно сдают по ним зачеты".

Также по его словам, сейчас монтируется фильм, в котором в том числе взяты интервью у бывших сотрудников ведомства, осужденных за чрезмерное применение силы.

Полный текст интервью с директором Федеральной службы исполнения наказаний Александром Калашниковым читайте в ближайшем номере "РГ".