Глава SpaceX предстал перед судом за ругательства в адрес дайвера

Глава SpaceX предстал перед судом по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта.

Летом прошлого года Илон Маск назвал его педофилом, напоминает телеканал CNBC. В ходе заседания Маск отверг обвинения. Адвокат заявил, что речь идет "об оскорблениях, а не о констатации факта". Слушания продолжатся в среду.

В июне 2018 года британский дайвер высказался по поводу мини-подлодки, которую компания SpaceX направила в Таиланд, где проходила операция по вызволению 12 детей из пещеры. Ансуорт тогда заявил, что подлодку невозможно использовать, и что Маск может "засунуть ее себе в одно место". Маск в ответ обозвал дайвера педофилом. Ансуорт подал в суд и требует возмещения морального ущерба в размере 75 тысяч долларов.