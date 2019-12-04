Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем. По оценке российского лидера, отношения Москвы и Белграда развиваются позитивно, а стратегическое партнерство двух стран подтверждается ежедневной работой.

Ранее в Кремле назвали визит Александра Вучича в Россию долгожданным. Отметим, что это уже третья встреча президентов за год. Владимир Путин встретил своего коллегу на пороге сочинской резиденции "Бочаров Ручей".

"Наше стратегическое партнерство подтверждается ежедневной работой. Это касается и политической сферы, это касается нашего взаимодействия и в области безопасности, и в сфере экономики", - сказал гостю российский лидер. Путин отметил, что в прошлом году товарооборот вырос на два процента, а за январь - сентябрь текущего года рост составил свыше девяти процентов.

Президент Сербии в ходе встречи говорил на русском языке, без переводчика. Вучич поблагодарил российского лидера за то, что "несмотря на плотный график, он нашел время встретиться". "Каждая встреча имеет большое значение для нашей страны", - подчеркнул он. Вучич также выразил признательность России за постоянную поддержку Сербии в сохранении территориальной целостности и суверенитета на международном уровне.

По территории Сербии должна пройти европейская часть газопровода "Турецкий поток" от границы с Болгарией до Венгрии

"Мне надо вам сказать, что я не оптимист по поводу, как мы это скажем, окончательного решения, которое бы стало компромиссом между Белградом и Приштиной. Но, как вы уже сказали, мы эту тему обсудим вместе", - сказал Вучич. Он также затронул вопросы энергетического сотрудничества двух стран и сообщил, что ближайшее время будет закончено строительство газопровода через Сербию. По его словам, участие в этом проекте дает огромные инвестиции и большой шанс для развития его страны. Уже подводя итоги переговоров, Владимир Путин заметил, что "укладка труб будет закончена в ближайшие недели". По его словам, мощности по хранению газа в Сербии будут увеличены с нынешних 750 млн кубометров до 2 млрд кубометров. Российский лидер уверен, это пойдет на пользу энергобезопасности не только Сербии, но и Европы в целом. Напомним, что по территории республики должна пройти европейская часть газопровода "Турецкий поток" от границы с Болгарией до Венгрии. Ранее в Кремле заявляли, что Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже 8 января планируют дать старт работе газопровода "Турецкий поток". Военно-техническое сотрудничество двух стран также находится на высоком уровне, отметил сербский президент. "Большое спасибо вам, уважаемый президент, большое спасибо, господин Шойгу, за уровень нашего военно-технического сотрудничества, и думаю, что много нужно сделать в будущем", - обозначил перспективы Вучич.

В ходе переговоров он пригласил президента Владимира Путина посетить свою страну в ближайшее время. В свою очередь Путин также пригласил своего сербского коллегу в мае следующего года приехать в Москву. Александр Вучич принял это приглашение.

Одна из тем переговоров - ситуация на Балканах и косовская проблематика. "Россия готова поддержать возможные компромиссные решения косовской проблемы, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной. Мы, безусловно, поддержим позицию Сербии", - заявил Путин. Он отметил, что позиция России относительно ситуации вокруг Косова остается неизменной - основой для урегулирования должна оставаться резолюция 1244 СБ ООН, в которой зафиксированы фундаментальные принципы мирного разрешения косовского кризиса. "В их числе уважение суверенитета и территориальной целостности, а также адекватное обеспечение законных интересов всех этнических групп, составляющих население региона", - сказал российский лидер.