Госдума упростила почтовые переводы до 15 тысяч рублей

Пока что почта обязана проводить полную идентификацию граждан при отправке или получении ими почтовых переводов, причем независимо от суммы такого перевода. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым предложила изменить эти нормы. Законопроект предоставляет "Почте России" возможность проведения упрощенной идентификации клиентов, если перевод не превышает 15 тысяч рублей.

При упрощенном порядке нет необходимости личного присутствия клиента. Достаточно предоставить фамилию, имя и отчество, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность.

Принятие законопроекта связано с тем, что в РФ в 2017-2018 годах была проведена национальная оценка рисков отмывания преступных доходов. Выяснилось, что деятельность организаций федеральной почтовой связи не включена в группы высокого и повышенного рисков.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.