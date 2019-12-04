Симоновский суд Москвы сегодня приступил к рассмотрению по существу искового заявления столичного полицейского главка о взыскании более четырех миллионов рублей с организаторов летних несанкционированных акций.

В числе ответчиков руководители так называемого фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, Илья Яшин и другие оппозиционеры.

Суд приобщил к материалам дела представленную на предварительном заседании справку ГУ МВД по Москве о выплатах сотрудникам полицейского ведомства в связи с привлечением их к дополнительной работе во время несогласованной акции 27 июля.

По ходатайству представителей ответчиков суд предложил истцу представить документы федерального казначейства, подтверждающие оплату понесенных МВД расходов.

Представитель заявителя пояснил в суде, что речь в иске идет о деньгах, которые были потрачены на усиление мер безопасности для обеспечения правопорядка во время несогласованных акций.

Напомним, из-за дополнительных расходов, связанных с несанкционированными акциями, к их организаторам через столичные суды иски предъявили Мосгортранс, метрополитен, ресторан, диспетчерская такси и другие организации. Так, Коптевский райсуд Москвы 10 сентября удовлетворил иск Мосгортранса о взыскании 1,2 миллиона рублей с Навального и других организаторов акций за задержку маршрутного транспорта. Этот же суд взыскал 3,5 миллиона рублей за вытоптанные газоны.