Японская полиция арестовала одного из лидеров якудзы

Один из главарей группировки якудза "Кобе Ямагути-гуми" 60-летний Хиродзи Наката задержан в Японии. Его подозревают в покушении на убийство.

Как информирует телеканал NHK, Наката в городе Кобе пытался застрелить профессионального гангстера из враждебной группировки. Он получил серьезные ранения.

В 2015 году от главного в Японии гангстерского синдиката "Ямагути-гуми" откололась достаточно большая часть ее членов, которые организовали самостоятельное объединение "Кобе Ямагути-гуми". Между ними ведется противостояние.