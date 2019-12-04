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04.12.2019 03:38
Рубрика: В мире

Японская полиция арестовала одного из лидеров якудзы

Один из главарей группировки якудза "Кобе Ямагути-гуми" 60-летний Хиродзи Наката задержан в Японии. Его подозревают в покушении на убийство.

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Как информирует телеканал NHK, Наката в городе Кобе пытался застрелить профессионального гангстера из враждебной группировки. Он получил серьезные ранения.

В 2015 году от главного в Японии гангстерского синдиката "Ямагути-гуми" откололась достаточно большая часть ее членов, которые организовали самостоятельное объединение "Кобе Ямагути-гуми". Между ними ведется противостояние.

В мире Восточная Азия Япония
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