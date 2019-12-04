Ежегодный фестиваль "День Индии" в Сокольниках в этом году посетили более полутора миллионов человек. В следующем году формат мероприятия будет расширен, чтобы показать москвичам и гостям столицы больше достижений современной Индии, рассказал президент АНО "Индийский культурно-национальный центр "Сита" Сэмми Котвани.

- Несмотря на историческую дружбу России и Индии, для укрепления международных связей необходимо устанавливать доверие между людьми. А оно может складываться только из регулярного общения, через совместные проекты и общее дело, - убежден Сэмми Котвани. - Международный фестиваль "День Индии" - прекрасная площадка для такого рода дружбы и сотрудничества.

Жизнь и работа господина Котвани - наглядный пример социально ответственного бизнесмена и человека, усилиями которого укрепляются отношения между Индией и Россией. Он признается, что считает себя счастливым человеком, потому что многие его мечты сбылись. Одна из них - открыть собственный текстильный бизнес в Москве - сбылась 25 лет назад, когда было основано ателье "Императорский портной".

Котвани начинал с пошива костюмов для деловой элиты СССР, а затем - России и стран СНГ. Среди клиентов его ателье индивидуального пошива классического мужского костюма - несколько глав государств, дипломаты, бизнесмены, деятели культуры и искусства. Вот лишь несколько имен: премьер-министр Индии Нарендра Моди, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, экс-глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин. Все они доверяют создание своего гардероба Сэмми Котвани, который входит в Топ-10 портных мира.

Новые клиенты приходят в ателье, которое расположено недалеко от Кремля, в Гостином Дворе, в основном благодаря "сарафанному радио". Как отметил близкий друг Сэмми Котвани телеведущий Дмитрий Киселев, "его с любовью сшитые костюмы, словно талисман, приносят удачу". Многие клиенты пользуются услугами ателье постоянно, среди них есть даже целые поколения семей.

По словам самого господина Котвани, секрет его успеха - в ответственном отношении к семье, к работе, к сотрудникам. "Я могу работать 24 часа в сутки и не уставать, потому что очень люблю то дело, которым занимаюсь, и знаю его до последней мелочи", - рассказал бизнесмен. Его новые задачи соответствуют амбициозному и энергичному характеру, в планах - миротворческая деятельность. Усиливающееся противостояние между странами, а также внутри отдельных стран и между людьми побудили неравнодушного Сэмми открыть миротворческий проект конкурса рисунков и эссе "Культура мира" (Culture of peace), приуроченного к 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди, а также к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект уже подержан правительством Москвы, Министерством культуры РФ и секретариатом ООН.