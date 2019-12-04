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4 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 273(8031)

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 427-ФЗ "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

Дата подписания 2 декабря 2019 г.
Опубликован 4 декабря 2019 г.

Документ является поправкой к

Закон об информации, информационных технологиях и защите информации

Принят Государственной Думой 7 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Внести в часть 4 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196) следующие изменения:

1) в пункте 4 слова "и архивов" исключить;

2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) информации, содержащейся в архивных документах архивных фондов (за исключением сведений и документов, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации);".

Президент Российской Федерации В. Путин