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04.12.2019 17:33
Рубрика: В мире

Институт русского языка и культуры МГУ провел родительское собрание в Китае

Текст: Константин Волков

Институт русского языка и культуры (ИРЯиК) МГУ 4 декабря подписал договор о сотрудничестве со средней школой высшей ступени номер 2 города Чифэн, в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.

В этой школе более 600 человек изучают русский язык. Работа со школами Китая - одно из приоритетных направлений деятельности ИРЯиК, так как это позволяет значительно повысить качество подготовки студентов, приезжающих затем на учебу в МГУ.

Фото: Пресс-служба Ижевского государственного технического университета
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Подписание договора состоялось в рамках курса повышения квалификации для учителей русского языка Внутренней Монголии. Такой курс - одно из мероприятий проекта МГУ "Учитель Великого шелкового пути", созданного для подготовки квалифицированных специалистов в области русского языка и литературы. Проект предполагает проведение семинаров, курсов, мастер-классов и открытых уроков в разных городах Китая. Курс повышения квалификации в Чифэне собрал более ста человек. Также специалисты ИРЯиК познакомили китайских коллег с приемами и формами работы в аудитории на начальном этапе обучения. Ранее курсы повышения квалификации также прошли в городе Баотоу во Внутренней Монголии в июле этого года.

Особенностью нынешнего курса стал семинар для родителей, чьи дети хотят учиться в МГУ. Об истории Московского университета и о том, что он представляет собой сейчас, рассказала преподаватель МГУ Юлия Рыжих, а замдиректора ИРЯиК Валерий Частных познакомил родителей с условиями приема китайских школьников в Московский университет и ответил на вопросы. Кроме того, Юлия Рыжих провела в трех старших классах школы в Чифэне открытые уроки, вызвавшие большой интерес учеников и их родителей. "Несмотря на то, что ребята изучают русский язык только два месяца, а классы очень большие, они уже довольно много знают и с большим энтузиазмом работают на уроке. В этом я вижу большую заслугу китайских учителей", - отметила Рыжих.

Как считают специалисты ИРЯиК, интерес к русскому языку в Китае растет. "Это видно по количеству участников мероприятий и живым, практическим вопросам, которые задают собравшиеся", - считает Валерий Частных.

В мире Восточная Азия Китай Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Отношения России и Китая
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