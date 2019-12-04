Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США

Президент Дональд Трамп подстрекал иностранное правительство к вмешательству во внутренние дела Соединенных Штатов. Такой вывод сделали представители Демократической партии в итоговом докладе расследования по импичменту действующего главы Белого дома.

"Трамп лично или действуя через агентов в и вне правительства США подстрекал иностранное правительство, Украину, к вмешательству [в грядущие президентские выборы], чтобы извлечь выгоду для своего переизбрания", - цитирует РИА Новости предисловие к докладу, которое написано от лица руководителя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа.

В докладе отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, который пытался мешать расследованию по импичменту, отвергая соответствующие полномочия конгресса и даже угрожая свидетелям.

Составители документа отметили, что, несмотря на его объем в 300 страниц, немало вопросов осталось без ответа. Поэтому, убеждены они, расследование должно быть продолжено даже после передачи доклада в комитет по юридическим делам.