Новости

Картина Гогена продана на аукционе за 9,5 миллиона евро 02:23
Ким Чен Ын появился на белом коне у подножия горы Пэктусан 02:15
ДТП с участием автобуса из Беларуси произошло в Подмосковье 01:49
Дания выделит 230 миллионов долларов на усиление обороны в Арктике 01:42
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Казахстане 01:35
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины 00:41
Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США 00:02
Киев подготовил пять "сценариев реинтеграции" Донбасса 03.12.2019
Названы первые суммы помощи жильцам рухнувшего дома под Белгородом 03.12.2019
МИД РФ опроверг сообщения о расширении "нормандского формата" 03.12.2019
Госдеп: США удалось лишь замедлить строительство "Северного потока - 2" 03.12.2019
Почему "Согласие" возглавило сбор подписей за роспуск латвийского Сейма 03.12.2019
Посольство РФ поддерживает контакт с арестованным в США Никитиным 03.12.2019
Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом 03.12.2019
Взрыв газа разрушил дом под Белгородом, есть пострадавшие 03.12.2019
Стало известно место проведения следующего саммита G7 03.12.2019
В подмосковном Солнечногорске произошел взрыв бытового газа 03.12.2019
Datsun не планирует уходить из России 03.12.2019
В Госдуме приветствовали продление договора на транзит нефти через Украину 03.12.2019
В жилом доме в Белгороде взорвался газ 03.12.2019
Серийный Hyundai Santa Cruze вывели на тесты 03.12.2019
Стрелявшему в метро полицейскому назначили психиатрическую экспертизу 03.12.2019
Эксперты оценили уровень подготовки лицеистов в Беларуси 03.12.2019
В США арестован россиянин за намерение купить турбину 03.12.2019
МИД РФ назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом 03.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в российских школах
Как и чему теперь будут учить в российских школах
За что по закону можно лишить наследства
За что по закону можно лишить наследства
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
04.12.2019 00:02
Рубрика: В мире

Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США

Президент Дональд Трамп подстрекал иностранное правительство к вмешательству во внутренние дела Соединенных Штатов. Такой вывод сделали представители Демократической партии в итоговом докладе расследования по импичменту действующего главы Белого дома.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Республиканцы подготовили опровержение обвинений по импичменту Трампа

"Трамп лично или действуя через агентов в и вне правительства США подстрекал иностранное правительство, Украину, к вмешательству [в грядущие президентские выборы], чтобы извлечь выгоду для своего переизбрания", - цитирует РИА Новости предисловие к докладу, которое написано от лица руководителя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа.

В докладе отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, который пытался мешать расследованию по импичменту, отвергая соответствующие полномочия конгресса и даже угрожая свидетелям.

Составители документа отметили, что, несмотря на его объем в 300 страниц, немало вопросов осталось без ответа. Поэтому, убеждены они, расследование должно быть продолжено даже после передачи доклада в комитет по юридическим делам.

Трамп: После заявлений Зеленского дело по импичменту "закрыто"
В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал угрозой для безопасности страны приближение НАТО к границам РФ
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Из экзамена на водительские права могут исключить "площадку"
В Госдуме приветствовали продление договора на транзит нефти через Украину
Принят закон о введении электронных трудовых книжек