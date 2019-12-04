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04.12.2019 19:41
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Из-за беспорядков в Гонконге американские компании несут потери

Беспорядки в Гонконге продолжаются уже полгода. За это время розничные продажи в мегаполисе упали почти на четверть, а безработица выросла. В Пекине отмечают, что если США и дальше будут поддерживать хаос в Гонконге, работающие в городе американские компании понесут большие потери, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: REUTERS/Tyrone Siu Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Несмотря на резкое возражение китайской стороны против вмешательства других стран во внутренние дела КНР, недавно американские власти приняли так называемый "законопроект о правах человека и демократии в Гонконге". Это грубое вмешательство серьезно нарушило процветание и стабильность Гонконга.

Экономическое развитие и мирная жизнь населения Гонконга оказались во власти хаоса и беспорядков в китайском мегаполисе, продолжающихся уже полгода. Статистические данные показывают, что общий объем продаж розничной торговли в мегаполисе за октябрь снизился на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, что является наибольшим процентом понижения за всю историю. В результате, по предположению экспертов, безработица в китайском особом административном районе продолжит расти на основе нынешнего показателя - 3,1%.

США издавна имеют важные экономические интересы в китайском Гонконге. Сегодня там работает свыше 1300 американских кампаний, в том числе около 300 региональных штаб-квартир и более 440 региональных контор (представительств), отвечающих за бизнес своих компаний во внутренних районах Китая, а также регионах Восточной и Юго-Восточной Азии. В том случае, если в Вашингтоне будут поддерживать провокации и беспорядки на улицах Гонконга, вышеназванные американские компании непременно понесут большие потери.

Именно действия американской стороны привели к возникновению весьма негативных последствий событий в Гонконге за его пределами. В последнее время в ряде стран прозвучали угрозы - местные протестующие обещают превратить их населенные пункты во второй Гонконг, что вызвало немалую тревогу на месте происходящих событий. Эксперты предупреждают, что в случае, если протестные акции будут сочетаться с сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом, то этот страшный вирус распространится во всем мире, в результате пострадают многие страны.

Цель американской стороны заключается в том, чтобы сдерживать развитие Китая путем провоцирования беспорядков. Однако в США недооценивают решительную волю китайского народа защищать процветание и стабильность Гонконга, а также его способность к защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития страны. Необходимые контрмеры будут предприняты Китаем в соответствии с развитием ситуации.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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