Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 406-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 20 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2009, N29, ст. 3642; 2010, N 31, ст. 4197; 2013, N 27, ст. 3478; 2014, N 26, ст. 3392; 2016, N 10, ст. 1321; N 26, ст. 3889; N 48, ст. 6733; N 52, ст. 7484; 2018, N 49, ст. 7523) следующие изменения:

1) в пункте 6 части 1 статьи 129 слова "и подано в суд" и слова "и (или) подачу в суд" исключить;

2) в абзаце первом части 41 статьи 206 слова "в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса" заменить словами "в арбитражный суд кассационной инстанции по правилам, предусмотренным главой 35 настоящего Кодекса, и рассматриваются им с учетом особенностей, установленных статьей 2882 настоящего Кодекса";

3) в абзаце первом части 51 статьи 211 слова "в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса" заменить словами "в арбитражный суд кассационной инстанции по правилам, предусмотренным главой 35 настоящего Кодекса, и рассматриваются им с учетом особенностей, установленных статьей 2882 настоящего Кодекса";

4) часть 2 статьи 257 дополнить словами "или со дня составления мотивированного решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства";

5) в пункте 11 части 1 статьи 264 слова "и подана в суд" и слова "и (или) подачу в суд" исключить;

6) в абзаце первом части 2 статьи 272 слова "части 3" заменить словами "части 5";

7) в пункте 11 части 1 статьи 281 слова "и подана в суд" и слова "и (или) подачу в суд" исключить;

8) в статье 2881:

а) часть 2 дополнить словами "без вызова сторон", дополнить предложением следующего содержания: "С учетом характера и сложности рассматриваемого вопроса, а также доводов кассационной жалобы и возражений относительно кассационной жалобы суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание.";

б) часть 3 признать утратившей силу;

9) в пункте 5 части 1 статьи 2915 слова "частью 1" заменить словами "частью 2".

Статья 2

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2004, N31, ст. 3230; 2007, N 50, ст. 6243; 2010, N 31, ст. 4163; N 50, ст. 6611; 2013, N 17, ст. 2028; 2014, N 19, ст. 2331; 2015, N 10, ст. 1393; 2016, N 10, ст. 1319; 2018, N 32, ст. 5133; N 49, ст. 7523; 2019, N 30, ст. 4099) следующие изменения:

1) в статье 5 слово "относящихся" заменить словом "относящимся";

2) абзац второй части третьей статьи 33 после слов "в другой суд" дополнить словами "или об отказе в передаче дела в другой суд";

3) в пункте 4 статьи 132 слова ", копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют" исключить;

4) часть вторую статьи 150 изложить в следующей редакции:

"2. Судья устанавливает срок, в течение которого ответчик вправе представить доказательства в обоснование своих возражений. Судья разъясняет, что непредставление ответчиком доказательств и возражений в установленный судьей срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.";

5) абзац восьмой статьи 215 признать утратившим силу;

6) части первую и вторую статьи 325 изложить в следующей редакции:

"1. Суд первой инстанции после получения апелляционных жалобы, представления проверяет их на соответствие требованиям статей 321 и 322 настоящего Кодекса и разъясняет лицам, участвующим в деле, право представить возражения относительно них.

2. Лица, участвующие в деле, вправе представить в суд первой инстанции возражения в письменной форме относительно апелляционных жалобы, представления с приложением документов, подтверждающих эти возражения и направление или вручение их копий другим лицам, участвующим в деле, и вправе ознакомиться с материалами дела, с поступившими жалобой, представлением и возражениями относительно них.";

7) часть шестую статьи 378 изложить в следующей редакции:

"6. К кассационным жалобе, представлению должны быть приложены документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий этих кассационных жалобы, представления и приложенных к ним документов, если копии у них отсутствуют.";

8) в пункте 6 части первой статьи 39015 слова "пунктами 1 - 3" заменить словами "пунктами 1 - 4";

9) в части шестой статьи 3913 слова "либо судебное постановление о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера государственной пошлины" заменить словами "либо ходатайство об освобождении от уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера или о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты";

10) пункт 5 части четвертой статьи 392 изложить в следующей редакции:

"5) определение либо изменение в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации или постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации практики применения правовой нормы, если в таком постановлении содержится указание на то, что сформулированная в нем правовая позиция имеет обратную силу применительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами;";

11) в статье 394:

а) в части первой после слова "пересмотре" дополнить словами "вступивших в законную силу", слова "появления или открытия" заменить словами "открытия или появления";

б) часть вторую изложить в следующей редакции:

"2. По ходатайству лица, обратившегося с заявлением, представлением о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, пропущенный срок подачи заявления, представления о пересмотре может быть восстановлен судом, если ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня открытия или появления обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра, и суд признает причины пропуска срока уважительными.

Заявление о восстановлении срока подачи заявления, представления о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам рассматривается судом в порядке, установленном статьей 112 настоящего Кодекса.";

в) дополнить частью третьей следующего содержания:

"3. В случае, предусмотренном пунктом 5 части четвертой статьи 392 настоящего Кодекса, заявление, представление о пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений могут быть поданы в срок, установленный настоящей статьей, но не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного постановления, принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу.

В случае, если наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 части четвертой статьи 392 настоящего Кодекса, выявлено при рассмотрении кассационных жалобы, представления или надзорных жалобы, представления, трехмесячный срок подачи заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам исчисляется со дня получения копии определения об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, определения об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.";

12) пункт 7 статьи 395 дополнить словами "на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым части третьей статьи 394 настоящего Кодекса";

13) статью 397 дополнить частью четвертой следующего содержания:

"4. В случае отмены судебного постановления в силу обстоятельства, предусмотренного пунктом 5 части четвертой статьи 392 настоящего Кодекса, новым судебным постановлением, принятым в результате повторного рассмотрения дела, права и обязанности граждан в их отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления или организациями, наделенными отдельными государственными или иными публичными полномочиями (их должностными лицами), устанавливаются со дня вступления такого судебного постановления в силу.

Новым судебным постановлением, принятым в результате повторного рассмотрения дела, при отсутствии установленных фактов незаконного или недобросовестного поведения самого заинтересованного лица не допускается обратное взыскание с граждан денежных средств или иного имущества, полученных ими на основании пересмотренного судебного постановления.".

Статья 3

Внести в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1391; 2016, N15, ст. 2065; 2018, N 49, ст. 7523) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 319:

а) пункт 2 после слов "гарнизонных военных судов; на" дополнить словами "вступившие в законную силу решения,";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) на вступившие в законную силу решения и определения гарнизонных военных судов, если указанные судебные акты были обжалованы в кассационный военный суд; на вступившие в законную силу решения и определения окружных (флотских) военных судов, вынесенные при рассмотрении административных дел по первой инстанции, если указанные судебные акты были обжалованы в кассационный военный суд; на апелляционные и иные определения окружных (флотских) военных судов, если указанные судебные акты были обжалованы в кассационный военный суд; на апелляционные и иные определения апелляционного военного суда, если указанные судебные акты были обжалованы в кассационный военный суд; на кассационные и иные определения кассационного военного суда - в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.";

2) в статье 351:

а) в абзаце первом части 1 слова "вступивших в законную силу решения, определения, постановления суда" заменить словами "вступившего в законную силу судебного акта";

б) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. В случае отмены судебного акта в силу обстоятельства, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 350 настоящего Кодекса, судебный акт, принятый в результате повторного рассмотрения дела, не может ухудшать положение граждан, организаций и иных лиц, которые подали административное исковое заявление или в интересах которых подано административное исковое заявление, по сравнению с положением, установленным судебным актом, отмененным по новым обстоятельствам.".

Президент Российской Федерации В. Путин