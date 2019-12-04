Кабмин учредил АНО "Национальные приоритеты"

Правительство учредило автономную некоммерческую организацию "Национальные приоритеты". Она займется повышением осведомленности граждан о возможностях и результатах национальных проектов, расширением участия населения в их реализации.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение кабинета министров, утвердив устав АНО. Организации предстоит обеспечить информационное сопровождение национальных проектов, разработать и развивать форматы участия в них граждан, создать механизмы публичной экспертизы и постоянной обратной связи с обществом.

Этим же документом сформирован наблюдательный совет организации. Его председателем стал пресс-секретарь премьера, заместитель главы аппарата правительства Олег Осипов.

Вторым распоряжением Дмитрий Медведев назначил генеральным директором некоммерческой организации Софью Малявину. До недавнего времени она занимала должность замглавы секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.