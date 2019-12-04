Кадастровая палата ответит на вопросы о недвижимости 12 декабря

От Калининграда до Чукотки 12 декабря будут проводиться консультации россиян по вопросам недвижимости специалистами Федеральной кадастровой палаты.

Традиционно в День Конституции РФ, 12 декабря, проводится Общероссийский день приема граждан. Кадастровая палата в этот день будет отвечать на все интересующие россиян вопросы, касающиеся сделок с недвижимостью. Граждане смогут получить подробные разъяснения порядка кадастрового учета и регистрации права собственности, получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости, проведения государственной кадастровой оценки, уточнения границ земельных участков, исправления реестровых и технических ошибок, оформления сертификата электронной подписи. Сотрудники Кадастровой палаты помогут разобраться в вопросах купли-продажи, аренды, наследования недвижимости, а также сформировать необходимый пакет документов для проведения сделки.

Как отмечает директор Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, в ходе личных консультаций часто выясняется, что вопросы, которые казались чрезвычайно трудными, на самом деле легко разрешимы.

Получить личную консультацию в Общероссийский день приема граждан можно по предварительной записи или в порядке живой очереди при предъявлении документа, удостоверяющего личность. День приема граждан будет проведен в территориальных управлениях Росреестра. Информацию о месте проведения консультаций можно найти на портале Кадастровой палаты в блоке соответствующего региона.