Как Русская гуманитарная миссия борется за популяризацию русского языка

Новости

ФСИН закупит новые машины для перевозки заключенных 11:40
Напавший на полицейских хабаровчанин стал фигурантом двух дел 11:39
"Почта России" открыла аптеки в своих отделениях 11:39
Виктор Сухоруков рассказал, почему "Брат 3" невозможен 11:36
Киевский эксперт назвал СССР виновником "оглупления" украинцев 11:33
В Магнитогорске полицейские открыли огонь в погоне за иномаркой 11:30
В Саратове 15 человек пострадали в ДТП с автобусом 11:29
На Дону инспектор ГИБДД застрелил напавшего на него мужчину 11:27
В Комсомольске-на-Амуре выпало рекордное количество снега 11:18
Трамп сделал странные заявления о нечистотах, плывущих в США 11:17
Глава Крыма назначил шесть новых министров 11:12
Победитель лотереи в США не забрал приз почти в 15 миллионов долларов 11:09
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом 11:09
ГИБДД разрешила помечать специальным знаком автомобили с детьми 11:06
РФС следит за ситуацией с задержанием болельщиков "Спартака" 10:53
Ученые: Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали 10:53
Завершились предварительные испытания БТР и БМП на шасси "Бумеранг" 10:52
В Зауралье при пожаре в частном доме погибли отец с сыном и их гость 10:40
На окраине Улан-Удэ появилась юрта для обогрева 10:39
Рестайлинговым Lada 4x4 потребовалась доработка 10:36
В Норвегии потушили загоревшийся российский траулер 10:35
В Перми госпитализировали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим 10:32
В Приморье за допрос с пристрастием задержали троих полицейских 10:29
После взрыва газа в доме под Белгородом возбуждено дело 10:27
В Джанкое возобновили движение общественного транспорта 10:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение во храм Богородицы: что нельзя делать в праздник
Введение во храм Богородицы: что нельзя делать в праздник
За что по закону можно лишить наследства
За что по закону можно лишить наследства
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
04.12.2019 09:55
Рубрика: В мире

Как Русская гуманитарная миссия борется за популяризацию русского языка

Текст: Александр Борисов (Баня-Лука, Республика Сербская)

Русская гуманитарная миссия (РГМ) продолжает успешно реализовывать проекты в Сербии и Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины), направленные на сохранение традиций изучения русского языка и его популяризацию, укрепление единства русского и сербского народов. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал руководитель представительства РГМ на Балканах Михаил Бондарь.

Фото: Леонид Павлючик
В Грузии с аншлагом прошли Дни российского кино

Так, 3 декабря в Баня-Луке состоялось торжественное открытие реконструированного здания учреждения дошкольного образования "Колибри". В рамках реализации данного проекта Русской гуманитарной миссией совместно с посольством России в Боснии и Герцеговине (БиГ) были проведены ремонтные работы помещений детского сада и организовано оснащение объекта современным мультимедийным оборудованием.

"В "Колибри" также открыт детский дошкольный образовательный центр с изучением русского языка, для чего учреждению переданы художественные книги и методическая литература, а в ближайшее время будет привлечен преподаватель, который на постоянной основе станет вести базовые языковые занятия для детей, - сообщил Михаил Бондарь. - Данный проект является составной частью стратегии РГМ, направленной на организацию кириллических классов. Они должны помочь сохранять традиции изучения сербского и русского языков, а также создать достойные условия для получения образования, и, заложив основы в самом раннем возрасте, прививать понимание лингвистического и культурного единства двух братских народов".

Глава представительства РГМ на Балканах отметил и тот факт, что 2 декабря был открыт реконструированный учебный зал белградской гимназии №8.

"Силами Русской гуманитарной миссии были организованы ремонтные работы и обеспечено оснащение классов современным мультимедийным оборудованием, необходимым для повышения качества обучения, а также передана художественная и методическая литература, - указал он. - В данной гимназии обучается более 1000 человек, из них 200 в качестве основного иностранного языка выбрали русский. Благодаря открытому РГМ "умному классу", созданному на базе большой учебной аудитории, дети получили доступ к современному оборудованию, актуальной методической литературе и передовым техникам изучения русского языка, также РГМ предоставила профессионального преподавателя из России - язык здесь преподается на постоянной основе".

Фото: Дмитрий Шеваров
Писатель Борис Екимов - о сельской школе и русской словесности

Между тем РГМ при поддержке российской дипломатической миссии в БиГ с большим успехом провела мастер-классы на тему "Некоторые особенности преподавания русского языка как иностранного: теория, практика, актуальные тенденции", прошедшие с 18 по 20 ноября на базе ведущих вузов в Сараево, Восточном Сараево и Мостаре.

Следует также напомнить, что благодаря усилиям РГМ и декана философского факультета Университета Восточного Сараево, профессора Драги Мастиловича при вузе был открыт Центр русского языка. "Данный Центр позволит нашим студентам не только быстрее и лучше овладеть русским языком, но и получить знания об истории, культуре и духовности России, - поделился с корреспондентом "РГ" своими впечатлениями декан. - В этом контексте помощь, которую наш университет получает со стороны Русской гуманитарной миссии, является драгоценной. Отмечу, что благодаря РГМ к нам приехал российский преподаватель - русист, кандидат филологических наук Илья Тяпков. В перспективе у нас запланировано более широкое ознакомление обучающихся со всеми аспектами жизни в РФ".

В мире Европа Босния и Герцеговина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бундестаг осудил позицию Украины по "Северному потоку-2"
США не выдали визы делегации российского казначейства
Пушков назвал фантазиями "возвращение" Крыма Украине с помощью США
Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ
Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США