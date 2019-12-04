Как Русская гуманитарная миссия борется за популяризацию русского языка

Русская гуманитарная миссия (РГМ) продолжает успешно реализовывать проекты в Сербии и Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины), направленные на сохранение традиций изучения русского языка и его популяризацию, укрепление единства русского и сербского народов. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал руководитель представительства РГМ на Балканах Михаил Бондарь.

Так, 3 декабря в Баня-Луке состоялось торжественное открытие реконструированного здания учреждения дошкольного образования "Колибри". В рамках реализации данного проекта Русской гуманитарной миссией совместно с посольством России в Боснии и Герцеговине (БиГ) были проведены ремонтные работы помещений детского сада и организовано оснащение объекта современным мультимедийным оборудованием.

"В "Колибри" также открыт детский дошкольный образовательный центр с изучением русского языка, для чего учреждению переданы художественные книги и методическая литература, а в ближайшее время будет привлечен преподаватель, который на постоянной основе станет вести базовые языковые занятия для детей, - сообщил Михаил Бондарь. - Данный проект является составной частью стратегии РГМ, направленной на организацию кириллических классов. Они должны помочь сохранять традиции изучения сербского и русского языков, а также создать достойные условия для получения образования, и, заложив основы в самом раннем возрасте, прививать понимание лингвистического и культурного единства двух братских народов".

Глава представительства РГМ на Балканах отметил и тот факт, что 2 декабря был открыт реконструированный учебный зал белградской гимназии №8.

"Силами Русской гуманитарной миссии были организованы ремонтные работы и обеспечено оснащение классов современным мультимедийным оборудованием, необходимым для повышения качества обучения, а также передана художественная и методическая литература, - указал он. - В данной гимназии обучается более 1000 человек, из них 200 в качестве основного иностранного языка выбрали русский. Благодаря открытому РГМ "умному классу", созданному на базе большой учебной аудитории, дети получили доступ к современному оборудованию, актуальной методической литературе и передовым техникам изучения русского языка, также РГМ предоставила профессионального преподавателя из России - язык здесь преподается на постоянной основе".

Между тем РГМ при поддержке российской дипломатической миссии в БиГ с большим успехом провела мастер-классы на тему "Некоторые особенности преподавания русского языка как иностранного: теория, практика, актуальные тенденции", прошедшие с 18 по 20 ноября на базе ведущих вузов в Сараево, Восточном Сараево и Мостаре.

Следует также напомнить, что благодаря усилиям РГМ и декана философского факультета Университета Восточного Сараево, профессора Драги Мастиловича при вузе был открыт Центр русского языка. "Данный Центр позволит нашим студентам не только быстрее и лучше овладеть русским языком, но и получить знания об истории, культуре и духовности России, - поделился с корреспондентом "РГ" своими впечатлениями декан. - В этом контексте помощь, которую наш университет получает со стороны Русской гуманитарной миссии, является драгоценной. Отмечу, что благодаря РГМ к нам приехал российский преподаватель - русист, кандидат филологических наук Илья Тяпков. В перспективе у нас запланировано более широкое ознакомление обучающихся со всеми аспектами жизни в РФ".