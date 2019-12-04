Каким будет портрет руководителя через пять лет

Стать лидером в своей отрасли стремится каждая компания, но справляться с этой задачей становится все труднее. Глобальная цифровизация, переход на "умные" системы управления, внедрение инноваций, возникновение новых профессий - все говорит о том, что старые модели развития бизнеса уходят в прошлое. Привычные схемы перестают работать, а "рецепты успеха" начинают устаревать еще до того момента, как становятся трендами.

Эксперты уверены - на повестке дня стоит задача научиться действовать в стремительно меняющемся мире, а текущие вызовы воспринимать не как трудную задачу, которую придется решить, а как трамплин для роста компании.

По данным исследования "Будущее управленческих профессий", которое было проведено НИУ ВШЭ, большинство российских компаний воспринимают глобальные тренды как "окно" возможностей. К основным вызовам будущего, которые могут стать точками роста для компаний, относятся тотальная цифровизация, рост спроса на персонализацию продуктов и услуг, увеличение темпов инновационного развития, рост экономики впечатлений, развитие электронной торговли, маркет-плейсов и различных онлайн-платформ.

Эти тренды влияют не только на изменение пути, по которому будет двигаться компания, но и меняют "набор инструментов" ее руководителя. "Раньше считалось, что управление - это создание набора процессов, которые если будут производиться правильно, то приведут к необходимым положительным результатам, - отметил управляющий партнер "Эквио" Дмитрий Костомаров. - Однако в современных реалиях это уже стало архаичной глупостью. Управлять сотрудниками обычными средствами, включающими в себя директивные формы коммуникации, KPI, ручной контроль результатов - идея очевидно утопичная".

Управленец будущего, как полагает эксперт, должен быть наделен эмпатией, принимать отсутствие твердого порядка и быть готовым к непрерывным изменениям и отсутствию результатов с первой попытки.

Важный навык управленца - умение быстро принимать решения в условиях неопределенности

"Для 70 процентов опрошенных руководителей ключевым навыком ближайшего будущего является умение видеть возможности в сложной, неопределенной среде, - указал директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок. - Я считаю, что в условиях фундаментальных трансформаций, свидетелями которых мы становимся, этот навык может стать основой для эффективной бизнес-модели, и у нас тут очень хорошие заделы. Если для зарубежных менеджеров стабильность долгие годы была данностью, базовым условием ведения бизнеса, то для нас - скорее исключение: мы привыкли действовать в условиях высокой неопределенности".

Уходит в прошлое такой привычный портрет руководителя, как харизматичный лидер-герой, ведущий свою команду в непрерывную битву с другими профессионалами за лучший результат. На смену ему должен прийти человек, умеющий понимать и чувствовать людей, мотивировать их.

При этом, по словам заместителя директора по развитию бизнеса "Туту.ру" Игоря Сивца, лидер не обязан быть лучшим везде и во всем. "Лидер должен собрать команду людей, которые в чем-то лучше него, - считает эксперт. - Самое главное - собрать их в команду, а не просто в группу. За словом "команда" кроется очень многое. И важно, чтобы "топ" не боялся с ними работать, признавая их превосходство в определенных отраслях".

В последнее время от хороших управленцев ожидают развитых "мягких навыков" - умения организовать команду, вести переговоры, договариваться. Как указала вице-президент по развитию компании КРОС Ксения Трифонова, объясняется это тем, что в условиях постоянной нестабильности и быстро меняющихся обстоятельствах работы компании именно "мягкие навыки" позволяют чувствовать тенденции, удерживать лучших людей, эффективнее договариваться с партнерами и стейкхолдерами. "В дальнейшем востребованность этих навыков будет только возрастать, потому что неопределенности не станет меньше, а значит, будет сохраняться и подвижность структур, и связей внутри и снаружи", - уверена эксперт.

Еще один немаловажный навык руководителя будущего - это умение работать в условиях дефицита времени. Это потребует умения разделять задачи и существенно делегировать принятие решений и ответственность за них подчиненным, отметил ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин. Могут поменяться сами принципы формирования команды и принятия решений, фактор времени отразится и на невозможности апробировать то или иное решение. "Если в прошлом веке руководители подыскивали оптимальные решения, имели время на то, чтобы промоделировать, сделать эксперимент, отобрать опции, то сейчас время на моделирование управленческих решений существенно сокращается, - считает Виктор Гришин. - Управленцу будущего придется научиться брать на себя определенный риск. Возможно, создавать механизмы научного предвидения эффективного решения. И понимать, что на апробацию решения времени может не остаться".

Меняется и управление высокотехнологичными процессами. В будущем оно потребует более структурного разделения между сопровождением существующих технологий (управление готовыми процессами) и их возникновением (создание и разработка), прогнозирует директор по инновациям компании "Меркатор Холдинг" Павел Теплов. В первом случае ключевую роль играют быстрота принятия решений и умение ориентироваться в большом количестве данных, поступающих в онлайне. Все большую часть промежуточных выводов будет делать искусственный интеллект, а от руководителя потребуется принятие принципиальных стратегических решений.

Очевидно, что условия постоянной неопределенности изменят не только процессы внутри компании, людей, работающих в этих компаниях, но и профессии. По мнению Дмитрия Костомарова, в будущем трансформируется и само понятие профессий. "Уже сейчас профессия становится потоком, - поясняет эксперт. - Она осваивается непрерывно, нет точки, когда можно сказать: "Все, я научился и всю жизнь буду делать это". И если раньше профессионалом мы называли того, кто годами отлично выполнял одну и ту же работу, на кого можно было рассчитывать и кого трудно было заменить, то теперь компетентный - тот, кто легко осваивает новые функции.

Управленец будущего хорошо делает работу, с которой впервые сталкивается, решает сложные/новые проблемы, думает стратегически, обладает широким видением, хорошо работает в условиях неопределенности и принимает изменения.