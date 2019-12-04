Картина Гогена продана на аукционе за 9,5 миллиона евро

Полотно французского художника Поля Гогена "Толстое дерево", написанное в 1897 году, продано в Париже за 9,5 миллиона евро. Предпродажная оценка работы составляла пять-семь миллионов евро.

Картину приобрел международный коллекционер. Покупатель заявил, что она не покинет Францию, передает РИА Новости.

Выставленный на торги лот был единственным из цикла работ Гогена таитянского периода, остававшимся в частных руках. Восемь других картин заняли свои места в самых крупных собраниях мира, включая Эрмитаж в Санкт-Петербурге и музей Орсэ в Париже.