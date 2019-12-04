Киев продлил пошлины на российские товары до 31 декабря 2020 года

Кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин на ввоз товаров из России до конца 2020 года, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Постановление о запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации, было принято в конце 2015 года. В запретные списки попали товары из 43 товарных групп, а затем они были расширены еще на 70 позиций.

Под запрет, в том числе, попали хлебобулочные изделия, мясо, сыры, шоколад, пиво, водка, сигареты с фильтром, корма для собак и кошек и другие товары. Кроме того, в список вошло оборудование для железных дорог и трамвайных путей, а также дизель-электрические локомотивы. В апреле текущего года перечень запретных товаров из России был дополнительно увеличен.