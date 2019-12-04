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04.12.2019 13:57
Рубрика: В мире

Киев продлил пошлины на российские товары до 31 декабря 2020 года

Текст: Александр Саможнев

Кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин на ввоз товаров из России до конца 2020 года, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

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Постановление о запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации, было принято в конце 2015 года. В запретные списки попали товары из 43 товарных групп, а затем они были расширены еще на 70 позиций.

Под запрет, в том числе, попали хлебобулочные изделия, мясо, сыры, шоколад, пиво, водка, сигареты с фильтром, корма для собак и кошек и другие товары. Кроме того, в список вошло оборудование для железных дорог и трамвайных путей, а также дизель-электрические локомотивы. В апреле текущего года перечень запретных товаров из России был дополнительно увеличен.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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