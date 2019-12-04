Киевский эксперт назвал СССР виновником "оглупления" украинцев

Киевские мыслители нашли виновных в деградации уровня образования на Украине. Учитывая, в каком направлении развивалась украинская политическая и экспертная философия в последние годы, уже не удивляет, что виноватой оказалась Россия. А точнее, ее исторические предшественники - СССР и Российская Империя.

Автором очередной "модной" теории стал эксперт Иван Компан, преподающий в Украинской школе экономики и Эдинбургской бизнес-школе. В своем блоге в издании "Новое время", которое, по слухам, финансирует Джордж Сорос, Компан посетовал, что уровень образования украинцев "удручает и даже пугает". А виной всему - политика царской России, а за ней и СССР, которые якобы "выхолащивали интеллектуальный потенциал Украины", "переманивая с нее в Московию" самые яркие таланты и умы.

С еще большей горечью Компан признает, что под присмотром собственных "ярких талантов и умов" за почти три десятилетия независимости Украины система образования поступательно деградировала. Ведь если уж образовательному прогрессу так мешали царская Россия и СССР, то с момента обретения независимости у местных политиков было достаточно времени раскрыть истинный потенциал нации, реформировать образование и взрастить новое поколение. Как признает Компан, тенденция обратная. "Нас мало и мы, к сожалению, тупеем", - удрученно констатирует он, причем называет наглядным примером новых деятелей во власти: "Разве могут быть умными люди, которые без всякого образования, часто не умеющие написать двух строк или пораженные патологической нелюбовью к книгам, сумели пролезть на самую верхушку, чтобы вести в будущее десятки миллионов теряющих надежду людей?". Правда, этот пассаж о "неумении написать две строки" и сам выглядит не совсем согласованным в языковом смысле, но Компана это не смущает.

Такие мрачные оценки сегодня на Украине не редкость. Министр образования и науки страны Анна Новосад буквально накануне прокомментировала результаты международного исследования, согласно которым 36 процентов 15-летних учащихся не достигают даже базового уровня знания математики. Поэтому, уверена она, на лицо "острая необходимость" реформирования системы образования.