Ким Чен Ын озадачил зарубежных экспертов

В последние дни лидер Северной Кореи Ким Чен Ын развил бурную деятельность, изрядно помотавшись по стране и приняв участие в самых разных мероприятиях. Кроме того, Ким удивил экспертов и своим гардеробом, пополнив его длинными плащами и пальто, что не очень типично для северокорейцев. Одновременно официальные представители Пхеньяна явно с санкции высшего руководства сделали несколько важных заявлений, которые пока трудно трактовать однозначно.

Все это заставило зарубежных экспертов задуматься по поводу того, что задумал Ким. Специалисты пока не спешат делать однозначные выводы, но сходятся во мнении, что от КНДР скоро стоит ждать активных действий во внешней политике и направленных в первую очередь на США.

Как сообщили сегодня северокорейские СМИ, лидер КНДР Ким Чен Ын вновь оказался на севере страны, проведя несколько мероприятий. Сначала он принял участие в торжественной церемонии открытия нового уездного центра Самчжиён, лично перерезав красную ленточку. Согласно заявлению СМИ, данный город является "образцом современной цивилизации" и "социалистическим городом будущего". Пока лично не посмотришь сложно сказать, но если судить по представленным фотографиям, город действительно получился новым, современным и весьма красивым. Там построено несколько сотен домов, гостиниц, объектов отдыха, включая даже горнолыжный курорт.

Тут стоит отметить, что Самчжиён при всем обилии и разнообразии реализуемых при Ким Чен Ыне крупных строительных проектов занимает особое место. Он находится совсем рядом с регионом, где, согласно официальной историографии КНДР, родился отец нынешнего руководителя Ким Чен Ир и где вел партизанскую борьбу с японцами дед - Ким Ир Сен, основатель Страны чучхе. Кроме того, тут же совсем рядом расположена священная для всех корейцев гора-вулкан Пэктусан. Считается, что отсюда почти пять тысяч лет назад пошла корейская нация. Так что этот район можно смело считать "святым местом" как минимум для северокорейцев.

В Самчжиён же Ким Чен Ын только в этом году наведался уже в третий раз, побывав до этого в октябре. Тогда он устроил разнос строителям, указав на недостатки, а сейчас, судя по статьям в СМИ и счастливому выражению лица на фотографиях, оказался доволен результатами. В министерстве объединения Южной Кореи, скрупулезно пересчитав все поездки Кима за год, сказали, что Самчжиён - самое посещаемое вождем КНДР место в текущем году. Из 22 поездок три были в этот город, который расположен очень далеко от столицы.

На этот раз Ким прибыл в сопровождении военных, части высших чиновников и своей жены Ли Соль Чжу. После открытия города Ким Чен Ын побывал в "местах революционной славы" - где, как утверждается, базировались партизанские отряды Ким Ир Сена, а потом снова, как и 49 дней назад, поднялся на вулкан Пэктусан.

Фото: KCNA via REUTERS

Как и в прошлый раз, Ким и его окружение избрали весьма красивый "транспорт" - белых коней. Фото Кима со свитой, мчащегося на белом скакуне с золотистой сбруей, мгновенно украсили первые полосы всех СМИ КНДР. Снимки действительно эффектные и красивые, особенно на фоне заснеженных лесов горных склонов. На вершине Ким снова сфотографировался на фоне священного озера, расположенного в кратере не менее священного вулкана. Также появились снимки, где Ким с женой и чиновниками сидят у костра в лесу, смеются и греют руки. Это явные параллели, намекающие на сходство нынешнего лидера с его дедом - Ким Ир Сеном.

Помимо всей этой красоты следует отметить, что на вулкан Пэктусан Ким поднимается тогда, когда собирается принять какие-то важные решения, от которых будет зависеть развитие и курс страны. Потому все эти восхождения лидера КНДР на вершину воспринимаются экспертами как знак: "Скоро что-то произойдет!"

Все эти спекуляции особенно сильны сейчас, так как КНДР сделала на днях еще как минимум два важных заявления. Во-первых, замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Ён напомнил США, что к концу года истекает срок, который Пхеньян дал Вашингтону для выработки "нового подхода". "А потому только от США сейчас зависит, какой подарок они получат на Рождество", - сказал северокорейский чиновник.

Также, согласно заявлению СМИ КНДР, Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи приняло решение в последней декаде декабря созвать 5-й пленум ЦК ТПК 7-го созыва "для обсуждения и решения важных вопросов в соответствии с требованием развития корейской революции и измененной внутренней и внешней ситуации". Проще говоря, все партийное руководство во главе, скорее всего, с Ким Чен Ыном соберется и будет решать, как работать и жить стране дальше. Тут интересно то, что обычно 1 января каждого года Ким Чен Ын выступает с речью, в которой оценивает итоги прошедшего года и определяет задачи на грядущий. Теперь же, похоже, что Ким, который явно и решил собрать пленум, намерен сделать это раньше, не дожидаясь наступления 2020 года.

Учитывая сказанное, становится понятно, почему зарубежные эксперты принялись сейчас усиленно размышлять, чего нам стоит ждать от Северной Кореи вообще и от Ким Чен Ына в частности. Количество прямых, косвенных и всех прочих признаков того, что "что-то будет" уже превысило критическую массу.

Версий выдвинуто много, но определенности и единства среди экспертов нет. Похоже, что какие-то действия Ким предпримет именно на американском направлении внешней политики, которое сейчас и определяет развитие ситуации на Корейском полуострове. Пока Северная Корея ждет от Вашингтона шагов и, если говорить прямо, предложений-уступок, которые могут заинтересовать Пхеньян.

Если же США проигнорируют эти попытки давления, то Ким должен будет как-то отреагировать, так как слишком много сделано заявлений по этому поводу, в том числе и для северокорейской публики. Не потеряв лицо, просто "забыть" о своём ультиматуме Вашингтону Ким Чен Ын не сможет. Потому скорее всего Ким, находясь в Самчжиёне и на горе Пэктусан и "заряжаясь силой священной горы и энергетикой святых мест революции", скорее всего и обдумывал варианты дальнейших действий. А эти решения будут наверняка утверждены и озвучены на запланированном на конец декабря пленуме ЦК партии.

Что же может сделать Ким? Если США что-то предложат с точки зрения Пхеньяна "стоящее", то тогда возобновятся американо-северокорейские переговоры вплоть до очередной личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Если же предложения окажутся какими-то символическими и не будут, с точки зрения КНДР, "демонстрировать наличие у США нового подхода", то Север пойдёт на наращивание давление. Ситуация в регионе может обостриться. Можно ожидать, что КНДР пойдёт на запуски уже серьёзных ракет - средней и большой дальности. Нельзя полностью исключать и возобновление ядерных испытаний.

После этого США и окружающие страны не смогут просто "пропустить" это. А действия Трампа будет предугадать ещё сложнее. У США в ноябре 2020 года состоятся президентские выборы, на которых нынешний лидер Соединённых Штатов намерен добиваться победы. Так как до этого Трамп постоянно убеждал американских избирателей в своих "великих достижениях и прорывах" на северокорейском направлении, то президент США, у кого будет на кону победа на выборах, может реагировать очень резко - вплоть до резкого наращивания давления на Северную Корею и возможном задействовании военной силы, если Пхеньян зайдет слишком далеко.

Фото: KCNA via REUTERS

Завершая разговор о загадках, которые сейчас пытаются разгадать эксперты по КНДР, стоит все разбавить менее серьезной и наверное более интересной обычным людям темой. Ким Чен Ын на последних публичных мероприятиях удивил своим гардеробом. Он стал появляться в длинном пальто или плаще с отложным воротником и иногда широким поясом. Это либо светлый плащ-пальто, в котором он был, инспектируя воинскую часть, находящуюся на границе с Южной Корее, либо в кожаном пальто, которое иногда называют "чекистским". Обычно черный плащ или пальто было перехвачено широким ремнем.

Вряд ли это можно интерпретировать как какой-то политический намек, но очевидно, что у Кима сменился гардероб, став более разнообразным, стильным и в целом необычным для Северной Кореи. Вполне может быть, что к этому приложила руку супруга вождя Ли Соль Чжу, которая сама является известной модницей и уже неоднократно доказала свое умение со вкусом одеваться. Не исключено, что это она убедила мужа "походить в обновках". Высока также вероятность, что кожаные "плащи чекистов" и светлые длинные пальто с отложными воротниками зададут теперь новый тренд в мужской моде Северной Кореи.

Возвращаясь же к политике, сейчас при всей неопределенности можно с уверенностью сказать, что в конце декабря- начале следующего года ситуация вокруг Корейского полуострова будет развиваться очень динамично и возможно все - от объятий и каких-то действительно прорывных договоренностей между США и КНДР до возобновления конфронтации по аналогии с той, которую мы видели в 2016-2017 гг.