Ким Чен Ын появился на белом коне у подножия горы Пэктусан

Лидер КНДР Ким Чен Ын проехал верхом на белом коне по местам боевой славы у подножия священной горы Пэктусан.

Именно там в годы Второй мировой войны находились лагеря антияпонских партизан, которые "пролили горячую алую кровь и вписали величественную первую страницу в истории корейской революции", напоминает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер распорядился усилить идеологическое воспитание молодежи, чтобы парни и девушки "прониклись несгибаемым революционным духом Пэкту", для преодоления трудностей нынешней ситуации в народной республике. Политик напомнил о беспрецедентной блокаде и давлении со стороны империалистов.

После осмотра лагерей Ким Чен Ын еще раз поднялся на гору Пэктусан, сообщает ТАСС.