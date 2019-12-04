КНДР предупредила США о возможности полномасштабной войны

В Пхеньяне услышали и отреагировали на слова Дональда Трампа о том, что США могут применить вооружённую силу против Северной Кореи. КНДР предупредила, что состояние перемирия с Вашингтоном весьма хрупко и в любой момент может быть разрушено, обернувшись полномасштабной войной. Об этом заявил глава Генштаба Вооружённых сил КНДР Пак Хён Чхон.

"КНДР и США технически находятся в состоянии войны, и перемирие может перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт в любой момент, даже из-за любой случайности", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), которое цитирует начальника Генштаба ВС КНДР Пак Хен Чхона. Он также добавил, что использование военной силы против Северной Кореи "станет ужасной вещью для США".

Эти слова северокорейского генерала стали реакцией на заявление президента США Дональда Трампа, которое американец вчера сделал после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Лондоне.

"У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Возможно, лучше, чем у других лидеров. Но это не помешает США применить оружие против КНДР в крайнем случае, если в этом возникнет необходимость", - отметил Дональд Трамп.

Напомним, что ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон напомнил, что скоро истекает срок, который установил Пхеньян Вашингтону для выработки и демонстрации "нового подхода к переговорам с КНДР". Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ранее заявил, что готов подождать до конца 2019 г. "Теперь только от США зависит, какой они подарок получат на Рождество", - сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства Северной Кореи Ри Тхэ Сон.