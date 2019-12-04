Коломейцев: Будем биться в матче с "Атлетико"

Полузащитник московского "Локомотива" Александр Коломейцев поделился своими ощущениями от предстоящих встреч команды в календарном году - в первенстве страны против тульского "Арсенала" и в Лиге чемпионов с "Атлетико".

Встреча в Мадриде с турнирной точки зрения не играет никакой роли для "железнодорожников". Они досрочно прекратили борьбу в еврокубках и станут последними в своей группе в Лиге чемпионов. Тем не менее, Коломейцев заявил, что его команда не собирается сдаваться в матче с одним из испанских грандов.

"Невзирая на потери в составе, будем биться как с "Арсеналом", так и с "Атлетико". Пускай шансов пройти дальше в Лиге чемпионов у нас нет, но мы можем повлиять на распределение мест. Да и спортивное честолюбие никто не отменял", - отметил Коломейцев в беседе с журналистами.

К слову, накануне в Московской городской Думе открылась выставка художника Александра Клочкова, посвященная "Локомотиву". На шуточном рисунке Коломейцев предстал эдаким Рэмбо, готовым любыми способами остановить неприятеля. В свою очередь, рулевой "красно-зеленых" Юрий Семин изображен то со шпагой на плече, то как военачальник на ядре, обозревающий свои построения и ряды врага.