Компания United заменит боинги новыми самолетами Airbus

Американская компания United Airlines объявила о планах заменить старые модели самолетов Boeing новыми лайнерами европейского концерна Airbus. Непростое решение принято после новостей, что самолеты марки 737 MAX не поднимутся в воздух как минимум до весны следующего года.

Перевозчик намерен приобрести 50 Airbus A321XLR (это последняя модификация модели A321neo), которые будут постепенно вытеснять из парка старые Boeing 757. Новые лайнеры потребляет на 30 процентов меньше топлива, чем модели предыдущего поколения.

Дальность полета также впечатляет - 8,7 тысячи километров. Это рекорд. Таким образом, самолет сможет без посадки доставлять пассажиров из восточной части CША в Европу, пишет РИА Новости.