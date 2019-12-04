Конкуренция как двигатель прогресса: предпремьерный показ фильма "Война токов" прошел в "Сколково"

В Инновационном центре "Сколково" в рамках эксклюзивного предпремьерного показа фильма "Война токов", продюсером которого выступил Тимур Бекмамбетов, прошел public-talk, посвященный роли интеллектуальной собственности в эпоху высоких технологий. Мероприятие было организовано Ассоциацией IPChain совместно с Фондом "Сколково", Российским союзом промышленников и предпринимателей при поддержке первого IP-блога "Чувство собственности", агентства комплексных коммуникационных решений PROPHET, компании Okko Studios и Forbes Russia.

С приветственным словом выступили гости и организаторы показа - генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри, советник председателя совета директоров Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен, председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов и председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

Как отметил генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри, интеллектуальная собственность - это центр конкуренции: "Этот фильм о конкуренции великих умов, и всегда важно найти баланс между конфликтующими технологиями. Думаю, что каждый великий изобретатель должен в какой-то момент задуматься об ответственности за свое изобретение. Автор и его отношение к стремительно меняющемуся миру - важный аспект нашей работы".

Советник председателя совета директоров Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен добавил, что успешным станет тот, кто не побоится инвестировать в технологии: "Хороший предприниматель - тот, кто готов к новому дню. Сейчас мир стоит на пороге инноваций, и, как и в другие великие моменты истории, идет борьба между технологиями, формирующими наше будущее".

Перед показом фильма, который в России официально выходит в прокат 5 декабря, прошел паблик-ток, посвященный роли конкуренции в технологическом прогрессе. В нем приняли участие председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, продюсер фильма "Война токов" Тимур Бекмамбетов и журналист, популяризатор науки, автор книг "Изобретено в России. История русской изобретательской мысли" Тим Скоренко.

Модератором дискуссии выступил редакционный директор Forbes Russia Николай Усков. Он предположил, что конкуренция технологий играет важнейшую роль для экономики страны. "Конкуренция в разных форматах всегда стоит в центре развития. Сейчас популярность набирает бизнес-стратегия, при которой можно найти выгоду в работе с конкурентами, сделав их своими партнерами", - сказал Усков.

Из всех цифровых инструментов кино лучше всех продвигает и популяризирует инновации, полагает председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов. "Идея организовать этот показ возникла потому, что задача "Сколково" - как раз рассказать широкой аудитории, почему так важно заниматься технологическим предпринимательством. Из всех доступных нам инструментов кино лучше всех продвигает и популяризирует инновации. И наш выбор не зря пал на фильм "Война токов". Главная тема здесь - конкуренция, и именно она является двигателем прогресса, она обогащает и дает стимул развиваться дальше. Конечно, стоит сделать разграничение между технологической и правовой конкуренцией. Можно быть замечательным изобретателем, придумать что-то первым, но найдется другой человек, который на твоей идее заработает деньги. Поэтому существует "Сколково", которое позволяет небольшим компаниям конкурировать с гигантами и подталкивать их что-то менять", - сказал он.

По мнению президента Ассоциации IPChain Андрея Кричевского, фильм "Война токов" - один из немногих, где реалистично передается дух инноваторства и конкуренции технологий: "Сейчас происходят похожие процессы. Просто мы как современники их не видим, но они есть, они важные и меняют мир". Однако, подчеркнул Кричевский, новые технологии, тот же искусственный интеллект, не должны пугать людей: "В каком-то смысле мы построили общество на основе принципа, что весь мир принадлежит человеку. И даже всплеск инноваций не изменил того факта, что иного субъекта права, чем человек, нет. Законы пишутся людьми и для людей. И пока мы живем в человекоцентричном обществе, нет никого и ничего кроме человека, кто может быть обладателем прав".

Как объяснил продюсер фильма Тимур Бекмамбетов, фильм не только о конкуренции, а скорее о коллаборации. "Для меня важна сама тема инноваций, это что-то из личных переживаний, воспоминаний. С другой стороны, я хотел сделать фильм про Николу Теслу - он вышел за границы нашего с вами понимания мира. Инновации всегда связаны с риском сотворить не только добро, но и посеять зло. Тесла был гениальным сумасшедшим, в то время как Эдисон прошел путь от любопытства до открытий. Однако, думаю, движущей силой для их открытий все-таки была не конкуренция, а стратегическая коллаборация: именно она дает наилучшие результаты", - поделился Бекмамбетов.

Как заключил Тим Скоренко, как минимум в ближайшие 70 лет технологии не заменят человека, и этого не стоит бояться - история, показанная в фильме "Война токов", тому пример.

Фильм режиссера Альфонсо Гомес-Рехонта "Война токов", продюсерами которого выступили Тимур Бекмамбетов и Мартин Скорсезе, рассказывает историю о гонке технологий электрического тока через призму личного конфликта между изобретателем Томасом Эдисоном, предпринимателем Джорджем Вестингаузом и визионером Николой Теслой. Главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Николас Холт и Том Холланд.

По словам Тимура Бекмамбетова, сейчас истории о великих открытиях и внедрении инноваций как никогда актуальны. Более того, цифровые технологии в киноиндустрии позволяют сформировать новый язык кино. Бекмамбетов уверен, что будущее - за так называемым "скринлайф" - форматом кино, где действия разворачиваются не перед камерой, а на экране мобильного телефона или компьютера: "Люди проводят более половины своего времени в "цифре", потому они хотят смотреть кино о том, как они живут этой "цифровой" жизнью. Примеры фильмов "Убрать из друзей" и "Поиск" показали, что снимать такие картины экономически выгодно. У них низкая себестоимость, в них очень заинтересованы бренды и другие инвесторы". Бекмамбетов считает, что в будущем цифровые платформы будут делать половину контента в формате "скринлайф". Однако, предупреждает продюсер, вслед за инновациями всегда наступает ответственность за контент и зрителей.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Соучредители - Фонд "Сколково", ВОИС, НИУ ВШЭ, РСП, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), РАО, УПРАВИС, банк "Новый век". Задача - создание всесторонних условий для перехода сферы интеллектуальной собственности на качественно новый уровень и формирование цифрового рынка путем реализации проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. Проект является унифицированным решением, открывающим возможности сотрудничества с представителями разных отраслей экономики. Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, Европейской Legal Tech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) и FLIP (Future Law Innovation Programme) Сингапурской академии права (SAL).

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). В 2017 году выручка компаний - участников "Сколково" составила 79 млрд рублей, совокупная выручка за восемь лет существования проекта достигла 250 млрд рублей. В стартапах работает около 30 тыс. человек, из них более 5 тыс. на территории "Сколково". Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы "Сколково" является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ "Сколково" за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию около 500 тыс. кв. м. В ближайшие три года эта цифра удвоится.