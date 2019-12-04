Корреспондент "РГ" нашел самый веселый туалет в мире

В Южной Корее хватает того, чему у нее стоит поучиться другим странам. Это не означает, что в этом обществе нет собственных проблем и трудностей, но объективно немало достижений. Одной из положительных и достойных подражания черт является умение сделать свой быт комфортным и удобным. Это умение реализуется в самых разных ипостасях.

Среди разных направлений реализации подобного таланта можно выделить, например, наличие развитой, удобной и великолепной сети автомобильных дорог, где обычно (особенно на скоростных платных магистралях) через промежутки от 15 до 50 км устроены зоны отдыха, которые на корейском языке называют "хюгесо".

Там можно не просто перевести дух и размять затёкшие от долгого вождения мышцы, но и хорошо пообедать с широким выбором блюд, поиграть в игровые автоматы, иногда даже посетить какой-то небольшой музей и еще много чего другого. В общем за "хюгесо" Южной Корее - однозначный "зачёт".

Другая великолепно развитая сфера - общественные туалеты, которых, к сожалению, часто не хватает в России. Их много, они большие, светлые, чистые и бесплатные. Но особенно выделяются туалеты, находящиеся на зонах отдыха скоростных магистралей. Пожалуй, в этих местах сосредоточены одни из лучших подобных заведений страны, которые не устают удивлять. Чтобы выделиться в такой непростой конкуренции за звание "самого-самого" создатели туалетов демонстрируют недюжинную изобретательность, креативность и юмор.

Нам совершенно случайно довелось побывать в зоне отдыха Токпхён, которая стоит на скоростном шоссе, связывающем столицу с расположенным на восточном побережье Канныном и столицей Олимпиады-2018 Пхенчханом. Сразу скажем, если вам каким-то образом доведётся ехать по этой трассе в стороны из столицы к морю, то сделайте все возможное, чтобы посетить туалет в этой зоне отдыха. Правда речь тут идёт в первую очередь о "заведении для мужчин". Он достоин того, чтобы потратить время на его поиски. В этой зоне два крупных туалета: один - обычный, просто "большой и красивый", коих в Корее много, а другой - ещё и с юмором.

Как только вы заходите в туалет зоны отдыха Токпхен, вас встречает большой плакат, который гласит, что, "делая свои дела", вы можете при этом одновременно и весело провести время, почувствовав себя либо спортсменом, либо игроком в казино, либо музыкантом.

Если у вас склонность к музыке, то надо вставать к писсуарам, над которыми размещено бодрый и многообещающий призыв: "Как только ты расстегнул молнию на брюках, то сразу превратился в музыканта!" В зависимости от того, куда вы подошли, начинает звучать музыка - либо гитары, либо саксофона, либо трубы. Если же вы с компанией встали втроём в ряд, получится целый оркестр, что будет сопровождаться весёлой светомузыкой в такт мелодии.

Если же вы фанат спорта, для вас приготовили писсуары соседнего ряда. Там вам предлагается, используя силу струи жидкости, забить мяч в футбольные ворота, сделать "тачдаун" в американском футболе или набрать очки в регби. Соответствующие макеты площадок расположены в нижней части писсуара.

На этом развлечения не заканчиваются. Можно также устроить соревнование либо с предыдущим пользователем писсуара, либо даже со стоящим рядом соседом. Сила потока жидкости преобразуется в скорость движения автомобиля на экране перед вашими глазами. В результате вы устраиваете автогонки, когда в честь того, кто первым пересёк финишную черту, играет бравурная музыка и на экране показывают церемонию награждения. Другая разновидность такой же игры, когда вы и кто-то еще (либо предыдущий пользователь) соревнуетесь либо в бодибилдинге, либо в катании на качелях. Побеждает тот, кто оставил после себя максимальный объем жидкости. Как удалось выяснить, конкретное содержание подобных регулярно игр меняется, но принцип примерно один и тот же.

В других разделах можно попытать своё счастье в игре в казино, когда вы пытается собрать три семёрки на соответствующем табло или устройстве, лежащем на дне писсуара. Можно также попытаться "прибить паука" или таракана. Есть и зона для детей, где писсуары просто выполнены в форме роботов.

Как можно догадаться, обычно в этих туалетах постоянно играет "живая музыка", слышится смех, а порой друзья начинают действительно испытывать кураж, пытаясь обойти сотоварища на "автогонках". Выходят же все с хорошим и весёлым настроением. Так что создателям подобного заведения однозначно можно вручать медаль за креативность и блестящее чувство юмора.

Единственный недостаток - пока все это придумано лишь для мужских туалетов. Женщинам же на зоне отдыха Токпхён приходится довольствоваться просто красивыми и чистыми туалетами - без симфоний в компании подруг, без гонок и без прочих развлечений. Впрочем, возможно, что скоро что-то придумают и для развлечения прекрасного пола, когда те "пудрят носик"…