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04.12.2019 21:00
Рубрика: Власть

Косачев: Российские законодатели готовы к диалогу с Европарламентом

Текст: Галина Мисливская
Российские законодатели готовы к возобновлению диалога с Европарламентом, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе встречи с членом комитета Европарламента по иностранным делам Рейнхардом Бютикофером/
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

"Я хотел бы использовать нашу беседу, чтобы через вас еще раз передать нашим коллегам в Европейском парламенте, что мы готовы к возобновлению диалога по линии комитета парламентского сотрудничества и по линии комитетов по международным делам", - приводит его слова ТАСС.

Косачев посетовал, что встречи с европарламентариями случаются нечасто. "И это, искренне вам признаюсь, разочаровывает", - отметил он. Сенатор напомнил собеседнику, что межпарламентское сотрудничество признано составной частью отношении России и Европейского союза в силу 95-й статьи соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским союзом.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Но с 2014 года диалог между парламентариями "стоит на месте", тем не менее Европарламент регулярно обсуждает вопросы, связанные с Россией.

"Мы, разумеется, внимательно следим за этими дискуссиями, нам приятно внимание, которое Европейский парламент уделяет России, но, разумеется, мы не можем согласится с теми выводами, которые доминируют в большинстве резолюций, принимаемых Европейским парламентом на российскую тему", - отметил Косачев.

По его мнению, в Европарламенте принимается во внимание только точка зрения тех стран-участниц, а для разрешения противоречий необходим диалог с Россией.

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