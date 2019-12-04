Крупный российский бизнес наращивает инвестиции в социальные проекты

Как показал опрос членов советов директоров российских компаний, проведенный PwC, 89 процентов российских компаний уже приняли меры по интеграции устойчивого развития в общую стратегию компании. А 63 процента респондентов указали, что инвесторы уделяют достаточно внимания устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности.

Социальные проекты бизнес реализует по всей стране. Один из ярких примеров безвозмездной работы дальневосточного бизнеса на благо общества - десятилетняя деятельность фонда "Купол" на Чукотке, который учредили "Чукотская горно-геологическая компания" и "Северное золото". "10 лет назад было много благотворительных фондов, но мы намеренно решили создать именно фонд социального развития. За это время мы поддержали 162 проекта на сумму более 148 миллионов рублей. 90 из них нацелены на сохранение традиций коренных народов Чукотки", - рассказала исполнительный директор фонда Людмила Данилова. Остальные относятся к сферам образования, здравоохранения, поддержки малого и среднего бизнеса.

В ходе 20-го грантового конкурса "Купола" было одобрено девять заявок на 7 миллионов рублей. Так, библиотеке Билибинского района выделили деньги на покупку оргтехники, пошив национальных костюмов чукчей и эвенов, изготовление макета яранги, кукол, эвенских национальных подушек, чукотских мячей, панно из меха. Центр культуры и досуга Анадырского района на средства фонда приобрел ярангу для проведения национальных праздников в селе Алькатваам. Территориально-соседская община "Анкальыт" заменила устаревшие лодочные моторы - теперь у морских зверобоев меньше проблем на промысле.

Из многих десятков проектов, реализованных за десять лет при помощи "Купола", в фонде особо выделяют снятый при поддержке организации фильм Алексея Вахрушева "Книга тундры: Повесть о Вуквукае - маленьком камне", проект развития оленеводства в селе Мейныпильгыно первого в ЧАО фермера Анатолия Чейвытегина и открытие в Чукотском полярном техникуме поселка Эгвекинот специальности "Резчик по кости".

Более 148 миллионов рублей направлено на поддержку социальных проектов на Чукотке

В Бурятии социальные проекты реализует Озерная горнорудная компания, в этом году она только начала свою деятельность в регионе. "Компания считает экологическую и социальную ответственность важным фактором долгосрочного и устойчивого развития в регионе, а потому осуществляет свою деятельность в соответствии с этими принципами, в том числе поддерживая региональные проекты социально-экономического развития. А поскольку наши основные активы расположены в Еравнинском районе Бурятии, мы очень плотно работаем с руководством республики и с этим муниципальным образованием", - рассказал исполнительный директор компании Андрей Ландин.

В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией муниципалитета Озерная горнорудная компания подарила автобус Toyota Hiace, на котором пожилые и маломобильные жители района смогут выезжать на экскурсии в соседние районы и в столицу региона - Улан-Удэ. А три школы, дом культуры, дом детского творчества в поселке Озерный получили новые моноблоки.

В регионах Северо-Запада предприниматели все чаще вкладывают средства в социальный бизнес - от охраны окружающей среды, помощи гражданам, культуры до спорта. Например, уже почти 30 лет в Санкт-Петербурге благотворительная организация "Ночлежка" помогает бездомным людям выбраться с улицы и возвратиться к нормальной жизни. Теперь проект открывает душевую для бездомных. Она ежедневно будет принимать более 40 человек, в том числе и людей с инвалидностью.

А Центр развития проектов "Теплица" придумал проект "Простая патриотика". Известные люди на уроках рассказывают младшим школьникам о блокадном Ленинграде на простом языке.

В Петрозаводске работает пансионат для пожилых людей под названием "Моя бабуля". Открыла его руководитель одноименного благотворительного фонда Светлана Барташевич. Пансионат располагается в цокольном этаже обычной пятиэтажки. Светлана сама нашла помещение, отремонтировала его на собственные средства. Теперь здесь живет около 30 пожилых людей.

В городе Североморске Мурманской области свой необычный бизнес-проект придумала Елена Самуто. Она открыла ателье на дому с услугой индивидуального пошива верхней одежды для детей нестандартных типов фигур, в том числе и с ограниченными возможностями. В России этот рынок практически пуст. В мире не более ста производств, которые специализируются на подобных видах услуги. А инвалидов по статистике 680 миллионов.

В Екатеринбурге осенью открылся новый культурный центр, который сразу стал объектом повышенного внимания. И не только потому, что здесь размещено 1500 образцов уральской живописи, графики и скульптуры из частной коллекции, но и потому, что это первый памятник архитектуры в Свердловской области, выкупленный у государства за рубль и за 2,5 года превращенный из "трущоб" во дворец.

Автор "чуда" - Александр Пумпянский, президент компании "Синара-Девелопмент". Реконструкция по архивным чертежам XIX века обошлась в два с лишним миллиарда рублей. Дополнительно к четырем историческим зданиям возвели новое, тоже в стиле классицизма. Помимо выставочной галереи здесь расположен концертный зал на 400 мест, зал для приемов, центр творчества, изостудия.

За этот проект Пумпянский получил региональную премию "Человек года" в номинации "Эстетика в бизнесе" - жюри отметило социально ориентированный подход к бизнесу и городским пространствам.

На это же нацелен грантовый конкурс "ЕВРАЗ Холдинга", который называется "Город друзей - город идей" и финансируется на 15 миллионов рублей ежегодно. Заявиться на него может любой человек, отбор проектов ведут экспертные советы, куда входят промышленники, общественники, работники культуры и представители муниципалитетов.

Впервые конкурс состоялся в 2007 году в городе Качканаре. Тогда грант выиграли художники, предложившие программу арт-терапии для детей с ДЦП. Всего за десять лет ЕВРАЗ поддержал более 70 проектов в Качканаре, Нижнем Тагиле, Новокузнецке и Междуреченске. Названия у них очень простые и человечные: "Ни дня без дела" (закупка средств для уборки дворов), "Путь воина" (оснащение клуба исторической реконструкции). Один из самых любимых - памятник "Верному другу" в Качканаре. Предложил его поставить школьник Слава Шашкин. Парень уже вырос и стал студентом, а горожане все так же несут пожертвования к железному псу Дружку с копилкой на шее. Эти деньги тратят на еду и лечение бездомных животных.

Еще одна практика из УрФО в 2019 году стала лауреатом программы "Лучшие социальные проекты России". Пять лет компания "ФОРЭС" потратила на возрождение лагеря "Салют" в окрестностях города Шадринска. Когда-то его называли зауральским "Артеком". На месте старых корпусов, державшихся, что называется, на одной краске, отстроили пять новых благоустроенных, отремонтировали клуб и столовую. Бизнес вложил в это около 50 миллионов рублей, при этом лагерь остался в муниципальной собственности.

В Челябинской области за 10 лет в развитие социальной сферы города Карабаша Русская медная компания направила около 1,2 миллиарда рублей. Средства пошли на строительство и ремонт учреждений дошкольного, среднего и дополнительного образования, спортивных объектов и учреждений здравоохранения, инфраструктуру ЖКХ, благоустройство и другие инициативы. Благодаря компании в городе впервые появился каменный храм. Сейчас строится первый в городе торгово-развлекательный комплекс, объявлено о старте жилищного строительства для сотрудников предприятия. Следует отметить и личные инициативы собственника Русской медной компании Игоря Алтушкина. Среди них youtube-шоу Startup Reality, победители которого получают гранты на реализацию в городе молодежных предпринимательских проектов. Сейчас идет первый сезон проекта, но уже анонсировано, что за ним последует продолжение.