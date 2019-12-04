Лукашенко: Минск следует разгрузить от крупных промышленных предприятий

Вынос из белорусской столицы крупных промышленных предприятий, полагает Александр Лукашенко, даст возможность использовать их потенциал для поддержки отстающих районов области. Об этом он заявил 4 декабря на совещании с активом Минского региона, передает пресс-служба главы государства.

Президент поручил новому руководству региона уделять особое внимание развитию городов-спутников и, прежде всего, созданию условий для так называемой маятниковой миграции между ними и мегаполисом. А для этого, уточнил президент, необходимы современные и продуманные транспортные решения.

"Один из главных критериев, который говорит о развитии территории, - численность населения. У вас она прирастает, и вслед за ней прирастает число занятых в экономике. Сегодня их почти 700 тысяч человек, - уточнил он. - Такие тенденции в корне отличаются от тех, которые, к сожалению, наблюдаются в Беларуси. За это можно только похвалить", - сказал Лукашенко.

В то же время он обратил внимание участников встречи на необходимо использовать возможности административно-территориальных единиц, входящих в так называемую Минскую агломерацию. "Создаваемые в них инфраструктурные организации могли бы оказывать сервисные, транспортные, административные, спортивно-развлекательные и другие услуги предприятиям и жителям столицы", - предложил президент.

Именно в Минской области, выразил убеждение оратор, созданы самые лучшие условия для социально-экономического развития. Здесь действует правовой режим индустриального парка "Великий камень", развита инфраструктура, есть человеческие ресурсы и уникальное экономико-географическое положение. "Необходимо лишь эффективно задействовать кадровый потенциал", - считает глава Беларуси.

Кроме того, он напомнил и о контроле за материальном уровнем жизни населения, увеличением оплаты труда в увязке с его производительностью. Несмотря на то, что заработная плата устойчиво превышает одну тысячу белорусских рублей, она должна продолжать расти, подчеркнул он, сделав особый акцент на сохранении лидерских амбиций этого важного стратегического региона страны.

Обратил внимание президент и на многочисленные обращения граждан региона, которые свидетельствуют о еще нерешенных задачах в сфере образования. Существует до сих пор, в частности, проблема обеспеченности местами в учреждениях среднего образования по месту жительства. Да и в детских садах не хватает почти пять тысяч мест. "Мной неоднократно давалось поручение навести порядок в школах. В учреждениях, где учатся дети, должны быть созданы безопасные и комфортные условия", - подчеркнул Лукашенко.

Правда, констатировав отсутствие в области особо критических проблем, белорусский лидер пояснил, что, по его мнению, "для нового председателя облисполкома - Александра Турчина - это только усложняет задачи". Ведь ему придется показать еще большую положительную динамику.

А для этого "необходимо принципиально решать задачи, которые сегодня сдерживают возможности дополнительного роста", - подчеркнул он, потребовал от губернатора "повышения вклада предпринимательства в экономику региона. Рассредоточив новые предприятия по всей территории, вы решите проблему равномерности развития области, а не только, как говорят в народе, "золотых земель" между первой и второй кольцевыми дорогами".

От решения обозначенных острых вопросов, резюмировал Лукашенко, зависит не просто качество жизни людей, но и уровень доверия народа к власти.