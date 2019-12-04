В мире
04.12.2019 19:48
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко объявил благодарность труженикам Брестской области

Фото: ru.wikipedia.org Фото: ru.wikipedia.org
ru.wikipedia.org

Сразу две знаменательные даты украсили в уходящем году юго-западный регион Беларуси. Тысячелетие непобедимого Бреста и 80-летие одного из шести регионов 10-миллионной республики.

Фото: Юрий Макарчук
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За значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с годовщиной со дня образования Брестской области его труженикам объявлена Благодарность главы государства, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Документом в связи с юбилейной датой предусмотрено выделение из средств резервного фонда президента Республики Беларусь один миллион белорусских рублей на финансирование в наступающем году строительства лечебного корпуса Брестской детской областной больницы, сообщает источник в администрации.

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