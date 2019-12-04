Лукашенко объявил благодарность труженикам Брестской области

Сразу две знаменательные даты украсили в уходящем году юго-западный регион Беларуси. Тысячелетие непобедимого Бреста и 80-летие одного из шести регионов 10-миллионной республики.

За значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с годовщиной со дня образования Брестской области его труженикам объявлена Благодарность главы государства, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Документом в связи с юбилейной датой предусмотрено выделение из средств резервного фонда президента Республики Беларусь один миллион белорусских рублей на финансирование в наступающем году строительства лечебного корпуса Брестской детской областной больницы, сообщает источник в администрации.