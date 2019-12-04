Медведев рассказал об изменениях в сфере интеллектуальной собственности

За последние шесть лет в сфере интеллектуальной собственности в России произошли благоприятные изменения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри.

Обсуждение сотрудничества между нашей страной и ВОИС проходит раз в три года. В 2013 году премьер принимал главу организации в своей резиденции "Горки", а в 2016 году встреча состоялась на площадке Петербургского международного юридического форума. "Мы придаем большое значение взаимодействию со Всемирной организацией интеллектуальной собственности", - заверил Медведев собеседника в этот раз.

Фрэнсис Гарри поблагодарил Россию за всю оказываемую помощь. "Кроме того, хочу отметить, что Россия действительно развивается семимильными шагами, особенно в технологической области, в области передовых технологий", - заявил он. В ВОИС видят кратное увеличение потенциала в части новых технологий, новые инициативы для защиты интеллектуальной собственности, что идет на пользу промышленности.