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04.12.2019 15:28
Рубрика: В мире

МИД оставил за собой право ответить на высылку дипломатов из Германии

Текст: Александр Саможнев
Москва вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Дипломаты рассматривают демарш Германии как безосновательный и недружественный. "Политизированный подход к вопросам следствия не допустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер", - уточнили в МИД.

Известный немецкий журналист рассказал о кризисе доверия к СМИ Германии

Ранее МИД Германии объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине по делу об убийстве гражданина Грузии. В заявлении говорится, что от России ожидали большего содействия в расследовании инцидента. Эта тема поднималась 20 ноября в МИД ФРГ в ходе беседы с послом Сергеем Нечаевым.

Напомним, прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в Берлинском районе Маобит был задержан 49-летний россиянин. На месте происшествия были обнаружено орудие убийство и велосипед, на котором, преступник скрылся с места происшествия.

В мире Европа Германия Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и Евросоюз
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