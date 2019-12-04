Минобрнауки ждет студентов на практику

Совсем скоро стартует сезон учебных и производственных студенческих практик. Тех, кто активно интересуется развитием отечественной науки и образования, ищет новых знаний и практического опыта для своих исследований, ждут в Министерстве науки и высшего образования.

В январе-феврале 2020 года двери для практикантов откроют департаменты министерства по вопросам научной и научно-технической политики, молодежной политики, проектной деятельности, информационных технологий и другие. Всего в начале следующего года в Минобрнауки "на работу" смогут попасть более восьмидесяти студентов.

Как все будет? В каждом из подразделений к студенту "прикрепят" опытного руководителя, который не только поможет освоиться на новом месте, но и даст консультации по теме выпускной работы, которую необходимо сдать по итогам практики. Для самых способных - это реальный шанс после диплома получить предложение о поступлении на госслужбу в министерство.

Как стать практикантом? Это просто, как "раз, два, три". Раз - обратиться в отдел практики своего вуза, два - убедиться в наличии договора о практике и получить направление, три - пройти в кадровой службе ведомства собеседование и инструктаж.

Кстати, по словам директора департамента государственной службы и кадров Минобрнауки Тимура Дьячкова, есть несколько вариантов заявить о себе. Во-первых, это проект "Профстажировки 2.0". Авторы самых ярких "кейсов", получат не только приглашения на практику, но и предложения в дальнейшем войти в кадровый резерв министерства. Стать претендентом на стажировку в Минобрнауки можно и через онлайн-площадку для проведения электронных ярмарок вакансий проекта Facultetus. С ее помощью специалисты кадровой службы министерства приглашают на практику студентов, учащихся в вузах-партнерах проекта. Информация о местах практики также размещается министерством на сайте SuperJob.