Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным огласил расширенный состав команды для участия в учебно-тренировочном сборе перед молодежным чемпионатом мира-2020.

Как сообщает Федерация хоккея России, в Новогорск вызваны 28 хоккеистов:.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов ("Ак Барс"), Даниил Исаев ("Локомотив");

Защитники: Данила Галенюк (СКА), Михаил Гордеев (ХК "Сочи"), Даниил Журавлев ("Ак Барс"), Егор Замула ("Калгари Хитмен"), Никита Зоркин ("СКА-Нева"), Антон Малышев ("Буран"), Даниил Мисюль ("Локомотив"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Александр Романов (ЦСКА), Сергей Телегин ("Югра");

Нападающие: Никита Александров ("Шарлоттаун Айлендерс"), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Максим Грошев ("Нефтехимик"), Григорий Денисенко ("Локомотив"), Павел Дорофеев ("Металлург"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все - СКА), Егор Соколов ("Кейп-Бретон Иглз"), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба - ЦСКА), Лев Комиссаров ("Звезда"), Илья Круглов ("Динамо" М), Александр Хованов ("Монктон Уайлдкэтс"), Захар Шабловский ("Спартак").

Команда приступит к напряженным тренировкам 10 декабря в Новогорске.

19 декабря сборная России вылетит в Чехию, где пройдет заключительный этап подготовки. 21 и 23 декабря молодежка проведет спарринги с Казахстаном и Словакией.

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января. Россия стартует на турнире матчем против чехов.