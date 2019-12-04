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04.12.2019 18:39
Рубрика: Экономика

МВФ ожидает снижения ключевой ставки Банком России в декабре

Текст: Роман Маркелов

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что Банк России продолжит смягчение денежно-кредитной политики, понизив ключевую ставку на последнем в 2019 году заседании совета директоров 13 декабря. Об этом заявила глава постоянного представительства МВФ в России Аннет Киобе, которую цитирует РИА Новости.

Фото: iStock
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По ее словам, инфляция ниже целевых показателей и тенденция к снижению инфляционных ожиданий позволяют предположить, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку. Снижение ставки на заседании 13 декабря может составить 0,25 процентного пункта, допускает Киобе.

Банк России на октябрьском заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 6,5% годовых. В целом в 2019 году ЦБ опустил уровень ключевой ставки на 1,25 процентного пункта.

По текущему прогнозу Банка России инфляция в 2019 году составит 3,2-3,7%, ранее ЦБ ожидал роста потребительских цен на 4-4,5%. В первом квартале 2020 года годовая инфляция может уйти ниже 3%, но по итогам 2020 года составит 3,5-4%, оставшись в дальнейшем возле цели в 4%, рассчитывают в ЦБ.

Инфляционные ожидания россиян снизились в ноябре до 8,3% с октябрьских 8,6%, указывал Банк России. Это минимальное значение с мая 2018 года.

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