Через два года мир кардинально изменится - благодаря технологиям виртуальной и дополненной реальности. В этом уверен Криштиану Амон, глава корпорации Qualcomm - крупного производителя мобильных чипов.

Google Glass - гарнитура для смартфонов, где прозрачный дисплей крепится на голову. И как вам это? Фото: Reuters

По его словам, привычные нам смартфоны будут вытеснены умными очками с поддержкой дополненной реальности. Идея заключается в том, что человек отлично видит мир вокруг, а очки выводят на линзы перед глазами полезную информацию.

Сейчас такие устройства выглядят громоздко, а уж о бытовом их применении и вовсе говорить не приходится. Но скоро, считает глава Qualcomm, они станут легкими и простыми, как беспроводная гарнитура для уха. А всю нужную вычислительную работу смогут выполнять удаленные серверы. Чтобы процесс обмена данными проходил без задержек, нужны сети 5G.

Технологии виртуальной и дополненной реальности очень перспективны - как для бизнеса, так и для потребителей, считает Дмитрий Романов, глава департамента корпоративных коммуникаций Panasonic Россия. Но нельзя рассчитывать, что такие очки полностью заменят смартфоны в быту. "В перспективе трех лет они могут стать удобным дополнением, как гарнитура hands free", - считает эксперт.

Технологии не позволяют сконструировать устройства дополненной реальности так, чтобы они совпадали по размеру с обычными очками, говорит Андрей Ивашенцев, директор по инновациям Yode Group. По его словам, качество современной микроэлектроники еще не достигло нужного уровня.

Гиганты рынка мечтают об умных очках "как в кино" - с чтением мыслей и управлением голосом

"Все хотят видеть очки, как у Тома Круза, но пока что это громоздкие устройства", - комментирует он. Кроме того, по словам Ивашенцева, не решен вопрос ввода информации в устройствах дополненной реальности. "Чтобы заменить телефон на очки, нужно что-то, позволяющее оперативно взаимодействовать с устройством. Сегодня это голосовые помощники, но это неудобно и не приватно. Все киберпанк-сценарии из кино предусматривают считывание информации из мозга через нейроинтерфейс, но их реализация сегодня тоже очень далека от идеала", - говорит Ивашенцев.

Могут пройти десятилетия, прежде чем появятся удобные пользовательские интерфейсы и сценарии взаимодействия с умными очками, чтобы они заменили смартфон, уверен эксперт.

Никакого вымирания смартфонов не произойдет, пока не решены многие проблемы, включая автономную работу, считает Андрей Ивашенцев.

Скептически настроен и Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. "Такие фантастические прогнозы делаются не от хорошей жизни. Qualcomm находится в стадии поиска новых контрактов и продления старых, в частности, с Apple. Компания старается привлечь внимание к своим разработкам пиаром, но все понимают, что смартфоны никуда не уйдут", - уверен эксперт.

У технологий виртуальной и дополненной реальности куда больше перспектив на профессиональном рынке, считает Рябинин. Ситуацию может изменить выход на рынок готовой экосистемы, например, от Apple, но случится это не раньше 2022-2023 года. "И все равно смартфоны выживут, потому что никто не допустит каннибализации самой прибыльной категории", - считает Дмитрий Рябинин.