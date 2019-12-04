Новости

Зеленский ответил на звонок Скабеевой 20:18
УЕФА утвердил формат квалификации к ЧМ-2022 20:17
Стали известны даты выхода сериала "Дракула" от создателей "Шерлока" 20:15
Лукашенко объявил благодарность труженикам Брестской области 19:48
Создатель "Шерлока" и актриса Карен Гиллан планируют совместный проект 19:30
ПФР напомнил о сроках смены пенсионного фонда 19:24
Скворцова призналась, что бросила фитнес через 1,5 месяца занятий 19:16
Стволовые клетки "научили" доставлять лекарства к раковым опухолям 18:59
Путин похвалил российские средства радиоэлектронной борьбы 18:49
Трамп рассказал о проблеме контроля над ядерными вооружениями 18:48
МВФ ожидает снижения ключевой ставки Банком России в декабре 18:39
Бенедикт Камбербэтч написал книгу и зачитал из нее отрывок 18:32
"Спартак" намерен добиться отмены наказания болельщику 18:30
У существ возрастом 400 миллионов лет нашли современные глаза 18:30
В Польше раскопали богатое древнегерманское военное кладбище 18:25
Трамп отказался от пресс-конференции на саммите НАТО 18:16
Skoda Karoq получит в России восьмиступенчатый "автомат" 18:13
Трамп назвал соглашения с РФ в ядерной сфере самой важной проблемой 18:07
Омская мэрия объяснила, почему в детсаду прикрутили елку к потолку 18:03
Столтенберг рассказал об одновременном диалоге и сдерживании России 17:59
Москву парализовали 9-бальные пробки 17:57
Объявлена дата премьеры нового сезона "Доктора Кто" 17:55
На Кубани четырех экс-полицейских обвинили в серии преступлений 17:49
Путин рассказал о состоянии сербского участка газопровода 17:45
Вучич пригласил Путина открыть храм в Белграде 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
04.12.2019 20:03
Рубрика: Экономика

Мир сквозь виртуальные очки

Смартфоны скоро исчезнут, а на их место могут прийти умные очки
Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)
Через два года мир кардинально изменится - благодаря технологиям виртуальной и дополненной реальности. В этом уверен Криштиану Амон, глава корпорации Qualcomm - крупного производителя мобильных чипов.
Google Glass - гарнитура для смартфонов, где прозрачный дисплей крепится на голову. И как вам это? Фото: Reuters Google Glass - гарнитура для смартфонов, где прозрачный дисплей крепится на голову. И как вам это? Фото: Reuters
Google Glass - гарнитура для смартфонов, где прозрачный дисплей крепится на голову. И как вам это? Фото: Reuters

По его словам, привычные нам смартфоны будут вытеснены умными очками с поддержкой дополненной реальности. Идея заключается в том, что человек отлично видит мир вокруг, а очки выводят на линзы перед глазами полезную информацию.

Фото: iStock
В музеях появятся технологии дополненной реальности

Сейчас такие устройства выглядят громоздко, а уж о бытовом их применении и вовсе говорить не приходится. Но скоро, считает глава Qualcomm, они станут легкими и простыми, как беспроводная гарнитура для уха. А всю нужную вычислительную работу смогут выполнять удаленные серверы. Чтобы процесс обмена данными проходил без задержек, нужны сети 5G.

Технологии виртуальной и дополненной реальности очень перспективны - как для бизнеса, так и для потребителей, считает Дмитрий Романов, глава департамента корпоративных коммуникаций Panasonic Россия. Но нельзя рассчитывать, что такие очки полностью заменят смартфоны в быту. "В перспективе трех лет они могут стать удобным дополнением, как гарнитура hands free", - считает эксперт.

Технологии не позволяют сконструировать устройства дополненной реальности так, чтобы они совпадали по размеру с обычными очками, говорит Андрей Ивашенцев, директор по инновациям Yode Group. По его словам, качество современной микроэлектроники еще не достигло нужного уровня.

Гиганты рынка мечтают об умных очках "как в кино" - с чтением мыслей и управлением голосом

"Все хотят видеть очки, как у Тома Круза, но пока что это громоздкие устройства", - комментирует он. Кроме того, по словам Ивашенцева, не решен вопрос ввода информации в устройствах дополненной реальности. "Чтобы заменить телефон на очки, нужно что-то, позволяющее оперативно взаимодействовать с устройством. Сегодня это голосовые помощники, но это неудобно и не приватно. Все киберпанк-сценарии из кино предусматривают считывание информации из мозга через нейроинтерфейс, но их реализация сегодня тоже очень далека от идеала", - говорит Ивашенцев.

Могут пройти десятилетия, прежде чем появятся удобные пользовательские интерфейсы и сценарии взаимодействия с умными очками, чтобы они заменили смартфон, уверен эксперт.

Фото: Photoxpress
Как вернуть детей из виртуальной реальности в настоящую

Никакого вымирания смартфонов не произойдет, пока не решены многие проблемы, включая автономную работу, считает Андрей Ивашенцев.

Скептически настроен и Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. "Такие фантастические прогнозы делаются не от хорошей жизни. Qualcomm находится в стадии поиска новых контрактов и продления старых, в частности, с Apple. Компания старается привлечь внимание к своим разработкам пиаром, но все понимают, что смартфоны никуда не уйдут", - уверен эксперт.

У технологий виртуальной и дополненной реальности куда больше перспектив на профессиональном рынке, считает Рябинин. Ситуацию может изменить выход на рынок готовой экосистемы, например, от Apple, но случится это не раньше 2022-2023 года. "И все равно смартфоны выживут, потому что никто не допустит каннибализации самой прибыльной категории", - считает Дмитрий Рябинин.

Экономика Отрасли Связь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскосмос ответил на статью о "крахе" России как космической державы
Путин заявил о готовности сохранить украинский транзит
Правительство РФ зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин
КНДР предупредила США о возможности полномасштабной войны
Патриарх Кирилл прокомментировал закон о домашнем насилии