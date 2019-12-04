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Рубрика: Власть

Штирлица не оштрафуют

Нацистскую символику разрешили демонстрировать, но при условии осуждения нацизма
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)
Нацистскую атрибутику и символику разрешили использовать в произведениях литературы, науки и искусства, правда, только при условии осуждения нацизма. Изменения предусмотрены законом, который сегодня публикует "Российская газета". Внесены поправки в статью 6 Закона "Об увековечении Победы сoветского народа в Великой Отечественной вoйне 1941-1945 годов" и статью 1 Закона "О прoтиводействии экстремистской деятельности".

Согласно закону, в России запрещается использование нацистской атрибутики или символики либо сходных до степени смешения, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики либо сходных до степени смешения, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

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Одновременно закон уточняет понятие экстремистской деятельности. В настоящее время любое публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики считается экстремизмом. Согласно закону, случаи использования свастики и других символов нацизма в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях - при условии осуждения экстремизма и нацизма и отсутствии признаков их пропаганды или оправдания - экстремизмом считаться не будут.

Статья 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях за публичную демонстрацию нацистской символики предусматривает для граждан штраф в размере до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, для юридических лиц - штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее под этот запрет попадали в том числе документальные и художественные фильмы, книги, картины, учебные пособия и другие материалы, содержащие нацистские символы в описании военных событий.

Дошло до абсурда - к административной ответственности стали привлекать за публикацию фотографий двора своего дома в период немецкой оккупации (в Смоленске в 2015 году), Парада Победы 1945 года на Красной площади, где присутствовали сотни нацистских флагов, или даже раритетных карикатур на фашистов. Только потому, что на этих картинках присутствовала свастика.

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В 2017 году к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ было привлечено 1665 человек (прирост на 35 процентов по сравнению с 2015 годом). В ноябре прошлого года на проблему обратили внимание в Общероссийском народном фронте.

"Полный запрет на использование нацистской атрибутики или символики может в ближайшем будущем дать обратный эффект: дети и молодежь просто не будут знать, что такое нацизм, какую угрозу он представлял для мира и в борьбе с каким страшным злом погибли миллионы наших сограждан", - отмечала руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.

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