Налоговую нагрузку на малый бизнес необходимо снижать

По данным Минэкономразвития России, с начала 2019 года в стране было закрыто 668 тысяч юридических лиц, причем все они относятся к сектору малого и среднего бизнеса. Больше всего закрылось компаний в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, в Краснодарском крае.

Большее по сравнению с другими регионами количество закрытых фирм в этих субъектах объясняется тем, что там общее количество предприятий малого и среднего бизнеса значительно выше, чем в других областях страны. За последние четыре года количество предприятий МСП снизилось на 5,2 процента и составило 2,4 миллиона юридических лиц - таковы данные ФНС. До конца 2019 года при самом благоприятном прогнозе закроется еще около 300 тысяч организаций.

Примерно 50 процентов предприятий малого и среднего бизнеса прекращают свою деятельность в течение первого года после регистрации, до пятилетнего возраста "доживают" не более 5-10 процентов. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних десяти лет и приняла хронический характер. Более 90 процентов предприятий малого и среднего бизнеса - это микробизнес, в котором занято менее 15 человек.

Причинами такой плачевной ситуации были раньше и остаются высокие ставки налогов для МСП, бюрократические проволочки, высокая стоимость кредитов, дефицит квалифицированных кадров. Сейчас же и общая экономическая ситуация в стране ухудшилась: реальные доходы населения не растут, потребительский спрос падает, а издержки увеличиваются. Большинство предприятий малого и среднего бизнеса фиксируют снижение объемов продаж. Те компании, у которых есть финансовый запас прочности и возможность снизить издержки, еще держатся на плаву, остальные закрываются, так как работают на границе самоокупаемости.

При этом налоговое бремя растет, а кредиты нельзя назвать доступными.

Банковские структуры в настоящее время очень скептически относятся к субъектам малого и среднего бизнеса. И если средним по размеру и оборотам еще удается получить внешние займы, то мелкие предприятия и индивидуальные предприниматели этого практически лишены, несмотря на все обещания властей льготных кредитов и т.д.

Представители малого и среднего бизнеса одной из главных проблем, которые оказывают негативное влияние на деловую среду, указывают бюрократию. Чтобы начать и в дальнейшем вести деятельность, предприятию необходимо собирать множество справок, печатей, разрешительных документов. На все это требуется очень много времени.

До пятилетнего возраста "доживают" не более 5-10 процентов вновь зарегистрированных малых и средних предприятий

В этом году на снижение индекса деловой активности повлияли и новые факторы: повышение НДС с 18 до 20 процентов, обязательное использование контрольно-кассовой техники, отмена пониженных тарифов страховых взносов для предприятий, использующих упрощенную или патентную систему налогообложения, а также единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

Изменения в налоговом законодательстве - одна из главных причин, которая влияет негативно на настроения предпринимателей. У малого и среднего бизнеса в подавляющем большинстве нет уверенности в том, что завтра или через год в очередной раз не изменятся ставки налогов или не будут введены очередные новшества, выполнение которых станет для бизнеса неподъемной ношей. В ситуации с отменой ЕНВД, например, очевидно, что это также приведет к сокращению количества юридических лиц, так как они могут не найти замену этому налогу. При отмене единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года необходимо предусмотреть меры по замене этого налога.

В целом объем финансовой поддержки в 2019 году субъектам малого и среднего предпринимательства (кредиты, лизинговые программы и пр.) составляет очень внушительную сумму - 1,1 триллиона рублей. Но по итогам 2019 года эта программа будет выполнена в лучшем случае на 35 процентов. Что касается доступности заемных средств для малого и среднего бизнеса, то в этом году была запущена программа по льготному кредитованию предприятий МСП под 8,5 процента. Но в процессе работы программы выявились ее недочеты.

Во-первых, банки по-прежнему крайне неохотно идут навстречу малому бизнесу. Получить льготный госкредит под указанные 8,5 процента могут разве что средние предприятия со стабильным доходом и высокими оборотами. Большинству обычных индивидуальных предпринимателей такой кредит получить нельзя, так как они не попадают под критерии, или малому бизнесу сложно получить кредит, так как по льготной программе работает только четвертая часть банков в стране.

Объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в 2019 году составляет внушительную сумму - 1,1 триллиона рублей

Во-вторых, проблемой программы стало требование о том, что банки кредитуют бизнес долями: 50 процентов - на пополнение оборотных средств, 50 процентов - на инвестиционные нужды. Но инвестиционных проектов сейчас крайне мало, бизнес практически не думает о развитии, главная задача - удержаться на плаву. Получается, что предпринимателю сложно получить льготный заем на приобретение оборудования или другие основные средства, если нет проекта по инвестициям. По оценкам экономистов, инвестирование активно развивается при ставках по банковским кредитам менее 7 процентов. Тогда возможно использование кредита не только на пополнение основных средств, но и на инвестпроекты.

Еще одно ограничение по кредитам для МСП по льготной ставке в том, что получить его могут предприятия, занятые производством, при том что большая часть малого и среднего бизнеса - это сфера торговли и услуг. Также серьезным барьером для развития малого и среднего бизнеса стало то, что предприниматель, взявший ранее коммерческий кредит и захотевший воспользоваться госпрограммой, не может перекредитоваться. Сначала он должен выплатить имеющийся кредит, а потом уже обращаться за кредитом по льготной ставке.

В этом году была запущена программа по льготному кредитованию малых и средних предприятий под 8,5 процента, но ее участники уже успели выявить недочеты программы

Между тем, чтобы увеличить долю предприятий МСП в экономике страны, нужно провести полную реорганизацию законодательных актов, регулирующих эту сферу деятельности, а также пересмотреть принципы налогообложения. Сейчас МСП практически зажаты в тисках контроля, проверок и налогов, что негативно сказывается на предприятиях.

Сейчас у нас в стране насчитывается 197 органов контроля и надзора, которые осуществляют 236 функций и следят за выполнением различных требований к бизнесу (таких требований - 2 миллиона). Такое количество требований бизнес просто не в состоянии выполнить. Например, в Великобритании работа ресторана регулируется 18 нормами, у нас таких требований к сфере общепита - более 6 тысяч.

Для развития малых и средних предприятий необходимо снижать налоговую нагрузку, сокращать количество норм и требований для бизнеса, а также обеспечивать сферу малого и среднего бизнеса длинными и дешевыми кредитами. Пока все инициативы, которые внедряются в этой сфере, имеют малозначительный и временный эффект.