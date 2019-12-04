НАТО не исключил возобновления диалога с Россией

Блок НАТО по-прежнему открыт для диалога и конструктивных отношений с Россией, говорится в итоговом заявлении по итогам саммита глав государств альянса, который прошел 3-4 декабря в Лондоне.

Однако участники саммита увязали добрые намерения с оговоркой, "когда действия России позволят это сделать". Генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что блок готов к диалогу с Москвой с позиции "сильного сдерживания".

В документе также говорится, что НАТО является оборонным альянсом, "не представляющим угрозы". За рамками остались активные действия по продвижению блока на восток, созданию на границе с РФ военной инфраструктуры. При этом отмечалось, что на саммите принято решение повысить готовность для противостояния "угрозе с любого направления в любое время". В этой связи союзники взяли обязательства по предоставлению 30 батальонов, 30 авиаподразделений и 30 боевых кораблей, доступных НАТО в срок 30 дней. Это позволит усилить присутствие в регионах, когда это будет необходимо. Кроме того, НАТО утвердил решение признать космос сферой своей операционной деятельности, "признавая его важность для обеспечения безопасности и преодоления вызовов в этой области".

Лидеры стран НАТО приняли решение провести следующий саммит в 2021 году. Пока не уточняется, где это может произойти. Напомним, с 2014 года, когда альянс в Уэльсе принял решение "о военном сдерживании России", встречи в верхах стали проходить ежегодно. Впервые за пять лет организация решила изменить эту практику.