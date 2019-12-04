Названы лауреаты литературной премии "Электронная буква"-2019

Ежегодная премия в области электронных и аудиокниг "Электронная буква" подвела итоги. В этом году в конкурсе приняли участие 3001 автор и 114 чтецов.

Лучшим писателем жюри признало Людмилу Потапчук, автора книги "Не обижайте Здыхлика" о подростке с суперспособностями.

Второе место в номинации "Лучший писатель" получила Елена Маврина, представившая на конкурсе книгу "Могрость". К слову, произведение, рассказывающее, что современный мир не лишен волшебства, победило и в номинации "Выбор экспертов".

Третьего места в номинации "Лучший писатель" удостоилась Наталья Мар за книгу "Железный аспид". Награда в категории "Выбор читателей" досталась доброй сказке Екатерины Галимовой "Хранитель Черной поляны". Произведение "По ту сторону изгороди" Макса Старка о двух взаимосвязанных мирах - реальности, построенной взрослыми, и мире детских фантазий - получило приз зрительских симпатий. Кроме того, автор под псевдонимом Алекс Д. получил премию "Бестселлер" за любовный роман "По ту сторону от тебя", а Сергей Гончаров - за сборник рассказов "Бесплатно".

"Лучшим чтецом" жюри, в состав которого вошли Александр Цекало, Григорий Служитель, Константин Мильчин, Пелагея и Алексей Варламов, единогласно признало Дениса Черненко (псевдоним - Сибиряк). Второе место в номинации "Лучший чтец" получил Евгений Шокин (Пожилой Ксеноморф), а третье - Наталья Беляева.

В номинации "Выбор экспертов" за работу со звуком и музыкой отметили Олега Троицкого, который своей визитной карточкой считает музыкальные фрагменты, написанные специально для озвучиваемых книг и под влиянием материала. Специальную премию "Лучший чтец классической литературы" получила Маргарита Елшанкина.

Справка "РГ"

Литературная премия "Электронная буква" была учреждена сервисом "ЛитРес" в 2011 году. С 2017 года ее вручают независимым авторам и чтецам. Общий призовой фонд премии в 2019 году составил 15 млн рублей для продвижения на ресурсах популярного литературного портала.