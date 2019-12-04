Названы пять продуктов, которые никогда не надо есть на пустой желудок

Врачи уверяют, что часто плохое самочувствие в течение дня связано с первым приемом пищи. То есть, с тем, что человек съел на завтрак.

Как пояснил немецкий эксперт по питанию Стефан Хиллеян, есть ряд продуктов, которые при регулярном употреблении на голодный желудок могут довести до гастрита. Например, цитрусовые. Специалист порекомендовал заменить их ягодой.

Не стоит есть натощак и помидоры - присутствующая в них дубильная кислота повышает кислотность желудка. Раздражают слизистую и вызывают вздутие живота изделия из дрожжевого теста, если с них начинать утро.

Не стоит также утром пить первым делом кофе и газированные напитки. Последние способны замедлить пищеварение и вызвать проблемы с кишечником в течение дня. А вот кофе в чистом виде может спровоцировать раздражение слизистой желудка. Снизить кислотность напитка можно, добавив в него молоко.