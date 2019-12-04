Не менее десяти человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Как минимум десять человек пострадали в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе. Два студента госпитализированы после оказания первой помощи, сообщает издание "Думская".

На место происшествия прибыли спасатели, пожарные и машины скорой помощи. Проводится экстренная эвакуация учащихся и персонала учебного заведения. По свидетельствам очевидцев, внутри здания еще остаются люди. Пострадавших может быть значительно больше, так как из окон, спасаясь от огня, выпрыгивали студенты с пятого этажа на припаркованные возле здания автомашины.

По данным Госслужбы по ЧС, пожар начался на третьем этаже здания. Несмотря на усилия огнеборцев, площадь возгорания увеличилась и составляет около двух тысяч квадратных метров. Не исключается обрушение несущих конструкций, уточняет strana.ua.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента. Во внимание принимаются самые различные версии случившегося.