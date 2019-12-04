Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 396-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" в части совершенствования правового регулирования отношений в области геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 1999, N 7, ст. 879; 2000, N 2, ст. 141; 2001, N 21, ст. 2061; N 33, ст. 3429; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 23, ст. 2174; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 17, ст. 1778; N 44, ст. 4538; 2007, N 27, ст. 3213;N 49, ст. 6056; 2008, N 18, ст. 1941; N 29, ст. 3418, 3420; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2527; N 31, ст. 4155; 2011, N 15, ст. 2018, 2025; N 30, ст. 4567, 4570, 4572, 4590; N 48, ст. 6732; N 49, ст. 7042; N 50, ст. 7343, 7359; 2012, N 25, ст. 3264; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7648; 2013, N 19, ст. 2312; N 30, ст. 4060, 4061; N 52, ст. 6961, 6973; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4261, 4262; N 48, ст. 6647; 2015, N 1, ст. 11, 12, 52; N 27, ст. 3996; N 29, ст. 4350, 4359; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4212; 2017, N 31, ст. 4737, 4766; N 40, ст. 5750; 2018, N 23, ст. 3229; N 32, ст. 5135; 2019, N 31, ст. 4431; N 44, ст. 6176) следующие изменения:

1) абзац второй преамбулы после слов "использования и охраны недр," дополнить словами "разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,";

2) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 24 следующего содержания:

"24) установление правил разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, правил подготовки проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых.";

3) в статье 6:

а) часть первую дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых;";

б) дополнить частью третьей следующего содержания:

"Недра также могут предоставляться в пользование одновременно для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых и для разведки и добычи таких полезных ископаемых. Правительством Российской Федерации устанавливаются виды трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых право пользования участком недр может предоставляться для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых.";

4) в статье 7:

а) часть первую после слова "объектов," дополнить словами "для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,";

б) дополнить частями девятой - одиннадцатой следующего содержания:

"В целях обеспечения эффективного и безопасного проведения работ на участке недр, предоставленном в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, и содержащем трудноизвлекаемые полезные ископаемые, по решению комиссии, которая создается федеральным органом управления государственным фондом недр и в состав которой включаются также представители органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, по заявке пользователя недр в границах предоставленного ему в соответствии с настоящим Законом участка недр допускается выделение участка недр, содержащего трудноизвлекаемые полезные ископаемые, для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добычи таких полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии.

При выделении участка недр, содержащего трудноизвлекаемые полезные ископаемые, участок недр, из которого осуществляется выделение, сохраняется в измененных границах, а выделенный участок недр, содержащий трудноизвлекаемые полезные ископаемые, предоставляется в пользование пользователю участка недр, из которого выделен указанный участок недр.

Порядок выделения участка недр, содержащего трудноизвлекаемые полезные ископаемые, для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добычи таких полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, устанавливается федеральным органом управления государственным фондом недр.";

5) в статье 10:

а) часть первую дополнить абзацем следующего содержания:

"разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 101 настоящего Закона - на срок до 7 лет, а для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых в соответствии с пунктом 41 статьи 101 настоящего Закона - на срок до 15 лет.";

б) часть третью дополнить предложениями следующего содержания: "Срок разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых на участке недр, предоставленном в пользование в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 101 настоящего Закона, продлевается по инициативе пользователя недр в случае необходимости завершения разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых однократно на срок до 3 лет. Срок разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых на участке недр, предоставленном в пользование в соответствии с пунктом 41 статьи 101 настоящего Закона, продлевается по инициативе пользователя недр на срок до 5 лет без ограничения количества продлений.";

6) в статье 101:

а) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добычи таких полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, на участке недр, выделяемом из участка недр, предоставленного тому же пользователю для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии;";

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) решение конкурсной комиссии о предоставлении права пользования участком недр для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых на участке недр, содержащем такие полезные ископаемые и не содержащем учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых иных не относящихся к трудноизвлекаемым полезных ископаемых того же вида;";

7) часть четвертую статьи 11 после слов "разработки месторождений полезных ископаемых," дополнить словами "разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,";

8) в части первой статьи 12:

а) пункт 5 после слова "проекта" дополнить словами "и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами";

б) пункт 7 после слов "согласованный уровень добычи полезных ископаемых, а также попутных полезных ископаемых (при наличии)," дополнить словами "предельный объем накопленной добычи полезных ископаемых, установленный в соответствии с проектной документацией на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, согласованной и утвержденной в порядке, предусмотренном статьей 232 настоящего Закона,";

9) часть шестую статьи 131 после слов "на право пользования участком недр" дополнить словами ", за исключением конкурса на право пользования участком недр для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,", дополнить предложением следующего содержания: "Основными критериями выявления победителя при проведении конкурса на право пользования участком недр для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых являются научно-технический уровень программ проведения работ по разработке технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, квалификация и опыт предполагаемых участников таких работ и предложения о предоставлении доступа заинтересованным лицам к результатам таких работ.";

10) часть восьмую статьи 16 после слов "открытого месторождения," дополнить словами "для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добычи таких полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, при выделении участка недр из участка недр, предоставленного для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии,", дополнить словами ", а в части разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добычи таких полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, при выделении участка недр из участка недр, предоставленного для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, также по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса";

11) в статье 191:

а) наименование после слов "разведку и добычу иных видов полезных ископаемых," дополнить словами "разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,";

б) часть первую после слов "геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых," дополнить словами "разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицензии разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых,";

в) часть вторую после слов "геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых," дополнить словами "разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицензии разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых,";

г) часть третью после слов "геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья," дополнить словами "разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицензии разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых,";

12) часть первую статьи 22 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) добывать трудноизвлекаемые полезные ископаемые в процессе разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи таких полезных ископаемых в объемах, установленных в соответствии с проектной документацией на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, согласованной и утвержденной в порядке, предусмотренном статьей 232 настоящего Закона.";

13) в статье 232:

а) часть первую дополнить предложением следующего содержания: "Разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых осуществляется в соответствии с утвержденной проектной документацией на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, а также правилами разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, устанавливаемыми федеральным органом управления государственным фондом недр по согласованию с уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти.";

б) часть вторую после слов "документацию на выполнение работ, связанных с пользованием недрами," дополнить словами "за исключением проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,", дополнить предложением следующего содержания: "Проектная документация на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, изменения, вносимые в указанную проектную документацию, до утверждения подлежат согласованию с комиссией, которая создается федеральным органом управления государственным фондом недр и в состав которой включаются представители уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.";

в) часть третью после слов "по видам полезных ископаемых," дополнить словами "состав и содержание проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых определяются правилами подготовки проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,";

14) в статье 29:

а) часть первую дополнить словами ", а также трудноизвлекаемых полезных ископаемых, добываемых в процессе разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых";

б) часть вторую дополнить словами ", а также за исключением добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых в процессе разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых";

15) часть вторую статьи 40 дополнить предложением следующего содержания: "При предоставлении права пользования недрами путем выделения участка недр для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добычи таких полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, из участка недр, предоставленного тому же пользователю для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, а также при проведении конкурса на право пользования участком недр для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых разовый платеж за пользование недрами не взимается.";

16) пункт 1 статьи 43 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:

"5) пользование недрами для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых;

6) пользование недрами для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, осуществляемое по совмещенной лицензии при пользовании недрами для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добычи таких полезных ископаемых.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин